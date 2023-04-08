Введите ваш ник на сайте

СКА-Хабаровск - Нефтехимик

08.04.2023, Суббота, 00:00 мск Россия. Первая лига, 26 тур СКА-Хабаровск - Нефтехимик
...
Матч еще не начался
...
Матч еще не начался
Россия. Первая лига (2022/2023)
10 тур
18 сентября, воскресенье 18:00 Нефтехимик 0:1 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2021/2022)
20 тур
31 октября, воскресенье 10:00 СКА-Хабаровск 3:1 Нефтехимик
2 тур
17 июля, суббота 16:00 Нефтехимик 0:0 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2020/2021)
41 тур
8 мая, суббота 16:00 Нефтехимик 3:2 СКА-Хабаровск
21 тур
11 ноября, среда 11:30 СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик
Россия. ФНЛ (2019/2020)
19 тур
23 октября, среда 18:00 Нефтехимик 2:2 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2016/2017)
20 тур
5 ноября, суббота 09:00 СКА-Хабаровск 1:0 Нефтехимик
2 тур
16 июля, суббота 18:00 Нефтехимик 0:0 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2013/2014)
33 тур
20 апреля, воскресенье 08:00 СКА-Хабаровск 1:1 Нефтехимик
15 тур
22 сентября, воскресенье 14:00 Нефтехимик 1:3 СКА-Хабаровск
Россия. Кубок ФНЛ 2013, группа A
1 тур
9 февраля, суббота 17:00 Нефтехимик 2:2 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2012/2013)
18 тур
26 октября, пятница 12:00 СКА-Хабаровск 0:0 Нефтехимик
2 тур
16 июля, понедельник 20:00 Нефтехимик 1:1 СКА-Хабаровск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Балтика 22 13 8 1 43:21 +22 47
2. Рубин 22 12 7 3 38:23 +15 43
3. Алания 22 11 7 4 38:24 +14 40
4. Енисей 22 10 8 4 32:24 +8 38
5. Арсенал Т 22 9 6 7 30:28 +2 33
6. СКА-Хабаровск 22 9 6 7 38:26 +12 33
7. Волгарь 22 9 6 7 24:21 +3 33
8. КАМАЗ 22 8 8 6 27:23 +4 32
9. Динамо Мх 22 7 9 6 16:16 0 30
10. Шинник 22 8 5 9 24:25 -1 29
11. Нефтехимик 22 7 7 8 19:20 -1 28
12. Родина 22 7 7 8 24:28 -4 28
13. Акрон 22 5 11 6 21:25 -4 26
14. Велес 22 7 2 13 21:36 -15 23
15. Уфа 22 5 6 11 20:30 -10 21
16. Кубань 22 5 5 12 20:25 -5 20
17. Волга Ул 22 3 7 12 15:30 -15 16
18. Краснодар-2 22 3 5 14 15:40 -25 14
...
  • Читайте нас: 