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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Арсенал
Енисей - Арсенал: обзор матча 17 марта 2023
Енисей
17.03.2023, пятница, 14:30
Россия. Первая лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
18'
В. Кичин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - Арсенал
Желтая карточка
А. Масловский
84'
77'
Замена
Г. Аджоев
️️️️
Р. Изотов
Замена
А. Канаплин
️️️️
А. Ломакин
76'
Замена
А. Кахидзе
️️️️
Н. Марков
76'
Замена
В. Хозин
️️️️
А. Рукас
62'
Желтая карточка
Х. Феррейра
59'
Желтая карточка
А. Рукас
54'
51'
Желтая карточка
И. Козлов
Замена
Е. Апушников
️️️️
Я. Ивакин
46'
Замена
А. Масловский
️️️️
И. Савицкий
46'
46'
Замена
Р. Изотов
️️️️
А. Хабибов
46'
Замена
А. Суханов
️️️️
А. Сокол
40'
Желтая карточка
К. Панченко
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Кичин
18'
17'
Желтая карточка
И. Насыров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
38
Евгений Ставер
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
47
Иван Савицкий
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
6
Иван Козлов
ОП
13
Максим Кайнов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
7
Ансор Хабибов
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Енисей
98
Константин Котов
ВР
23
Станислав Антипин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
99
Егор Апушников
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
23
Илья Кулешин
ЛЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
16
Александр Ставпец
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
75
Данил Хромов
ЦФ
9
Роман Изотов
ЦФ
4-1-3-2
38
Ставер
47
Савицкий
2
Кичин
6
Рукас
13
Марков
64
Ланин
90
Ломакин
21
Раздорских
8
Иванов
19
Глушков
20
Ивакин
4-2-2-1-1
36
Левашов
88
Сокол
31
Большаков
5
Сериков
77
Насыров
6
Козлов
13
Кайнов
11
Ткачев
7
Хабибов
2
Манелов
8
Панченко
47
Савицкий
33
Масловский
33
Масловский
47
Савицкий
6
Рукас
2
Хозин
2
Хозин
6
Рукас
13
Марков
24
Кахидзе
24
Кахидзе
13
Марков
20
Ивакин
99
Апушников
99
Апушников
20
Ивакин
90
Ломакин
8
Канаплин
8
Канаплин
90
Ломакин
88
Сокол
76
Суханов
76
Суханов
88
Сокол
Изотов
17
Аджоев
17
Аджоев
Изотов
7
Хабибов
9
Изотов
9
Изотов
7
Хабибов
Остались в запасе
Енисей
Арсенал
98
Константин Котов
ВР
23
Станислав Антипин
ВР
33
Херман Феррейра
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
23
Илья Кулешин
ЛЗ
50
Егор Шамов
ВР
20
Алексей Померко
ОП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
16
Александр Ставпец
ПВ
75
Данил Хромов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
98
Константин Котов
ВР
23
Станислав Антипин
ВР
33
Херман Феррейра
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
Остались в запасе
23
Илья Кулешин
ЛЗ
50
Егор Шамов
ВР
20
Алексей Померко
ОП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
16
Александр Ставпец
ПВ
75
Данил Хромов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Енисей - Арсенал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Александр Машлякевич
(Москва)
Помощники судьи:
Степан Щербаков (Омск)
Станислав Попков (Петрозаводск)
Резервный судья:
Виктор Синяков (Новосибирск)
Делегат:
Владимир Крысин (Хабаровск)
Инспектор:
Юрий Баскаков (Клин)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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