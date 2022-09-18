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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Динамо Мх
КАМАЗ - Динамо Мх: обзор матча 18 сентября 2022
КАМАЗ
18.09.2022, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Динамо Мх
70'
В. Пальцев
5'
О. Красильниченко
82'
Ш. Гасанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Динамо Мх
82'
ГОЛ! 1:2!
Ш. Гасанов
Желтая карточка
А. Мохаммад
81'
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
В. Бабаев
76'
Замена
И. Бадртдинов
️️️️
В. Пальцев
75'
73'
Замена
Р. Абдурагимов
️️️️
А. Гаджиев
ГОЛ! 1:1!
В. Пальцев
70'
Замена
Д. Таликин
️️️️
Ю. Кириллов
66'
Замена
А. Абрамов
️️️️
А. Полюткин
64'
Замена
А. Сикоев
️️️️
С. Серченков
63'
61'
Замена
Ш. Гасанов
️️️️
Р. Магомедов
61'
Замена
А. Вагидов
️️️️
Д. Дибиргаджиев
59'
Желтая карточка
М. Алибеков
50'
Желтая карточка
Р. Халимбеков
Желтая карточка
А. Денисов
44'
35'
Желтая карточка
Д. Дибиргаджиев
5'
ГОЛ! 0:1!
О. Красильниченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
8
Даниил Шамкин
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Динамо Мх
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
18
Эрбол Атабаев
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
26
Динар Шайхутдинов
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
87
Артем Исик
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
17
Илья Голятов
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Динамо Мх
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
19
Арсен Вагидов
ЦФ
3-4-3
71
Мамин
71
Денисов
20
Полюткин
17
Пальцев
7
Аюкин
42
Кириллов
96
Мохаммад
11
Гаглоев
11
Бабаев
8
Шамкин
8
Серченков
3-2-1-3-1
1
Хамхоев
99
Алибеков
13
Кагермазов
33
Халимбеков
4
Шумахов
3
Красильниченко
18
Атабаев
70
Гаджиев
9
Магомедов
47
Глушков
9
Дибиргаджиев
11
Бабаев
10
Кирсанов
10
Кирсанов
11
Бабаев
17
Пальцев
19
Бадртдинов
19
Бадртдинов
17
Пальцев
42
Кириллов
97
Таликин
97
Таликин
42
Кириллов
8
Серченков
70
Сикоев
70
Сикоев
8
Серченков
20
Полюткин
4
Абрамов
4
Абрамов
20
Полюткин
70
Гаджиев
7
Абдурагимов
7
Абдурагимов
70
Гаджиев
9
Магомедов
3
Гасанов
3
Гасанов
9
Магомедов
9
Дибиргаджиев
19
Вагидов
19
Вагидов
9
Дибиргаджиев
Остались в запасе
КАМАЗ
Динамо Мх
87
Артем Исик
ОП
26
Динар Шайхутдинов
ЛЗ
17
Илья Голятов
ЦФ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
Главный тренер
Владимир Клонцак
24
Дмитрий Терновский
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
8
Шамиль Исаев
АП
Главный тренер
Горан Алексич
Остались в запасе
87
Артем Исик
ОП
26
Динар Шайхутдинов
ЛЗ
17
Илья Голятов
ЦФ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
8
Шамиль Исаев
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Горан Алексич
Статистика матча КАМАЗ - Динамо Мх
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Помощники судьи:
Андрей Образко (Ставрополь)
Максим Каюмов (Москва)
Делегат:
Дмитрий Карабин (Москва)
Инспектор:
Андрей Бутенко (Москва)
Стадион:
КАМАЗ
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