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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Престон
Ноттингем Форест - Престон: обзор матча 19 декабря 2009
Ноттингем Форест
19.12.2009, суббота, 20:20
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Престон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ноттингем Форест - Престон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
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3 : 1
07.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
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1 : 1
23.10.2026
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0 : 1
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Англия. Премьер-лига, 6 тур
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11.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
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- : -
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Престон
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07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
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