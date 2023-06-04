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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Севилья
Реал Сосьедад - Севилья: обзор матча 04 июня 2023
Реал Сосьедад
04.06.2023, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 38 тур
2 : 1
Завершен
Севилья
28'
Б. Мендес
73'
М. Чо
77'
Э. Ламела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Севилья
77'
ГОЛ! 2:1!
Э. Ламела
Пас отдал
Сусо
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
А. Серлот
75'
ГОЛ! 2:0!
М. Чо
Пас отдал
А. Серлот
73'
Замена
М. Чо
️️️️
Т. Кубо
72'
69'
Замена
Х. Корона
️️️️
А. Гомес
Замена
А. Гевара
️️️️
А. Барренечеа
62'
Замена
М. Мерино
️️️️
М. Субименди
61'
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
А. Ильярраменди
61'
60'
Замена
Сусо
️️️️
М. Буэно
46'
Замена
А. Теллес
️️️️
Д. Хормиго
46'
Замена
Т. Ньянзу
️️️️
Н. Гудель
41'
Желтая карточка
Д. Хормиго
ГОЛ! 1:0!
Б. Мендес
Пас отдал
А. Барренечеа
28'
9'
Замена
Х. Навас
️️️️
Г. Монтиэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Диего Хормиго
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
15
Рико
16
Пачеко
5
Субельдия
2
Горосабель
36
Субименди
14
Ильярраменди
7
Барренечеа
10
Мендес
14
Кубо
9
Серлот
3-1-3-1-2
13
Дмитрович
29
Монтиэль
5
Баде
3
Хормиго
18
Гуйе
8
Гудель
14
Буэно
8
Торрес
9
Ламела
17
Мир
10
Гомес
7
Барренечеа
6
Гевара
6
Гевара
7
Барренечеа
36
Субименди
23
Мерино
23
Мерино
36
Субименди
14
Ильярраменди
10
Оярсабаль
10
Оярсабаль
14
Ильярраменди
14
Кубо
50
Чо
50
Чо
14
Кубо
9
Серлот
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
9
Серлот
3
Хормиго
13
Теллес
13
Теллес
3
Хормиго
8
Гудель
23
Ньянзу
23
Ньянзу
8
Гудель
29
Монтиэль
16
Навас
16
Навас
29
Монтиэль
10
Гомес
17
Корона
17
Корона
10
Гомес
14
Буэно
10
Сусо
10
Сусо
14
Буэно
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Севилья
13
Унаи Марреро
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
37
Яссин Буну
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
11
Иван Ракитич
ЦП
7
Лукас Окампос
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
Остались в запасе
37
Яссин Буну
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
11
Иван Ракитич
ЦП
7
Лукас Окампос
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Реал Сосьедад - Севилья
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
Okko
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