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Райо Вальекано - Вильярреал

28.05.2023, Воскресенье, 00:00 мск Испания. Примера, 37 тур Райо Вальекано - Вильярреал
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Испания. Примера (2022/2023)
19 тур
30 января, понедельник 23:00 Вильярреал 0:1 Райо Вальекано
Испания. Примера (2021/2022)
36 тур
12 мая, четверг 21:00 Райо Вальекано 1:5 Вильярреал
17 тур
12 декабря, воскресенье 16:00 Вильярреал 2:0 Райо Вальекано
Испания. Кубок (2019/2020)
1/8 финала
29 января, среда 21:00 Райо Вальекано 0:2 Вильярреал
Испания. Примера (2018/2019)
28 тур
17 марта, воскресенье 20:30 Вильярреал 3:1 Райо Вальекано
12 тур
11 ноября, воскресенье 20:30 Райо Вальекано 2:2 Вильярреал
Испания. Примера (2015/2016)
33 тур
17 апреля, воскресенье 19:15 Райо Вальекано 2:1 Вильярреал
14 тур
6 декабря, воскресенье 18:00 Вильярреал 2:1 Райо Вальекано
Испания. Примера (2014/2015)
23 тур
15 февраля, воскресенье 21:00 Райо Вальекано 2:0 Вильярреал
4 тур
21 сентября, воскресенье 19:00 Вильярреал 4:2 Райо Вальекано
Испания. Примера (2013/2014)
37 тур
10 мая, суббота 22:00 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано
18 тур
7 января, вторник 01:00 Райо Вальекано 2:5 Вильярреал
Испания. Примера (2011/2012)
30 тур
25 марта, воскресенье 21:45 Райо Вальекано 0:2 Вильярреал
11 тур
29 октября, суббота 20:00 Вильярреал 2:0 Райо Вальекано
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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