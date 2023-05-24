Введите ваш ник на сайте

Реал Сосьедад - Альмерия

24.05.2023, Среда, 00:00 мск Испания. Примера, 36 тур Реал Сосьедад - Альмерия
...
Матч еще не начался
...
Матч еще не начался
Испания. Примера (2022/2023)
16 тур
8 января, воскресенье 16:00 Альмерия 0:2 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2014/2015)
23 тур
13 февраля, пятница 22:45 Альмерия 2:2 Реал Сосьедад
4 тур
21 сентября, воскресенье 14:00 Реал Сосьедад 1:2 Альмерия
Испания. Примера (2013/2014)
29 тур
25 марта, вторник 01:00 Альмерия 4:3 Реал Сосьедад
10 тур
27 октября, воскресенье 22:00 Реал Сосьедад 3:0 Альмерия
Испания. Примера (2010/2011)
21 тур
29 января, суббота 20:00 Реал Сосьедад 2:0 Альмерия
2 тур
13 сентября, понедельник 23:00 Альмерия 2:2 Реал Сосьедад
Испания. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
ответный матч		 10 ноября, среда 23:00 Альмерия 2:1 Реал Сосьедад
Испания. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
первый матч		 28 октября, четверг 23:55 Реал Сосьедад 2:3 Альмерия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
...
  • Читайте нас: 