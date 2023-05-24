Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Райо Вальекано
Реал - Райо Вальекано: обзор матча 24 мая 2023
Реал
24.05.2023, среда, 20:30
Испания. Примера, 36 тур
2 : 1
Завершен
Райо Вальекано
31'
К. Бензема
89'
Родриго
84'
Р. де Томас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Райо Вальекано
ГОЛ! 2:1!
Родриго
Пас отдал
Д. Себальос
89'
84'
ГОЛ! 1:1!
Р. де Томас
Пас отдал
П. Чаваррия
Замена
О. Чуамени
️️️️
А. Рюдигер
83'
83'
Замена
С. Санчес
️️️️
У. Лопес
83'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
А. Гарсия
Замена
М. Асенсио
️️️️
Л. Модрич
71'
69'
Замена
Р. де Томас
️️️️
С. Камельо
Замена
Д. Себальос
️️️️
Ф. Вальверде
63'
63'
Замена
О. Трехо
️️️️
С. Комесанья
63'
Замена
П. Чаваррия
️️️️
И. Палазон
Желтая карточка
Д. Карвахаль
60'
53'
Желтая карточка
С. Комесанья
51'
Желтая карточка
У. Лопес
33'
Желтая карточка
А. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
Ф. Вальверде
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
7
Иси Палазон
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Реал
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
Райо Вальекано
30
Мигель Анхель Морро
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
14
Хосе Анхель Посо
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
4-4-1-1
1
Куртуа
22
Рюдигер
5
Алаба
6
Начо
26
Карвахаль
8
Кроос
8
Вальверде
14
Модрич
6
Камавинга
11
Родриго
9
Бензема
4-3-2-1
1
Димитриевски
20
Баллиу
24
Лежен
24
Катена
11
Гарсия
14
Комесанья
23
Валентин
8
Лопес
7
Палазон
18
Гарсия
10
Камельо
22
Рюдигер
14
Чуамени
14
Чуамени
22
Рюдигер
8
Вальверде
25
Себальос
25
Себальос
8
Вальверде
14
Модрич
10
Асенсио
10
Асенсио
14
Модрич
7
Палазон
29
Чаваррия
29
Чаваррия
7
Палазон
14
Комесанья
8
Трехо
8
Трехо
14
Комесанья
8
Лопес
25
Санчес
25
Санчес
8
Лопес
10
Камельо
9
де Томас
9
де Томас
10
Камельо
18
Гарсия
9
Фалькао
9
Фалькао
18
Гарсия
Остались в запасе
Реал
Райо Вальекано
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
30
Мигель Анхель Морро
ВР
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
11
Андрес Мартин
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
Остались в запасе
30
Мигель Анхель Морро
ВР
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
11
Андрес Мартин
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Реал - Райо Вальекано
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Новости команд
Все
Реал
Райо Вальекано
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
Вчера, 16:48
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 10:31
2
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 09:13
1
Только одна команда не потеряла ни одного очка в этом розыгрыше ЛЧ
Вчера, 01:03
Аршавин выбрал, кто лучше – «Барселона» или «Реал»
25 ноября
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
Вчера, 16:48
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 10:31
2
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 09:13
1
Только одна команда не потеряла ни одного очка в этом розыгрыше ЛЧ
Вчера, 01:03
Аршавин выбрал, кто лучше – «Барселона» или «Реал»
25 ноября
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+