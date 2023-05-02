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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Осасуна
Барселона - Осасуна: обзор матча 02 мая 2023
Барселона
02.05.2023, вторник, 20:30
Испания. Примера, 33 тур
1 : 0
Завершен
Осасуна
85'
Ж. Альба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Осасуна
ГОЛ! 1:0!
Ж. Альба
Пас отдал
Ф. де Йонг
85'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
С. Бускетс
76'
Замена
Ж. Альба
️️️️
А. Бальде
76'
70'
Замена
А. Эрнандес
️️️️
И. Бенито
59'
Замена
Кике
️️️️
Л. Авила
59'
Замена
Х. Крус
️️️️
Л. Торро
Замена
У. Дембеле
️️️️
Рафинья
52'
Замена
Э. Гарсия
️️️️
А. Кристенсен
52'
46'
Замена
И. Муньос
️️️️
А. Орос
46'
Замена
Э. Барха
️️️️
Р. Гарсия
Замена
А. Фати
️️️️
Гави
36'
27'
Красная карточка
Х. Эррандо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Гави
ЦП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Осасуна
13
Айтор
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
10
Аймар Орос
ЦП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
7
Икер Бенито
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
19
Франк Кессье
ЦП
20
Пабло Торре
АП
10
Ламин Ямаль
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
Осасуна
13
Пабло Валенсия
ВР
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
11
Энрике Барха
ПВ
19
Кике
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
4-1-3-1-1
1
тер Стеген
3
Бальде
33
Араухо
15
Кристенсен
23
Кунде
5
Бускетс
6
Гави
8
Педри
21
де Йонг
11
Рафинья
9
Левандовски
3-1-2-2-1
13
Айтор
15
Гарсия
5
Эррандо
23
Санчес
6
Торро
10
Орос
19
Ибаньес
7
Бенито
14
Гарсия
6
Авила
3
Бальде
18
Альба
18
Альба
3
Бальде
15
Кристенсен
24
Гарсия
24
Гарсия
15
Кристенсен
6
Гави
31
Фати
31
Фати
6
Гави
11
Рафинья
10
Дембеле
10
Дембеле
11
Рафинья
5
Бускетс
14
Торрес
14
Торрес
5
Бускетс
10
Орос
8
Муньос
8
Муньос
10
Орос
6
Торро
3
Крус
3
Крус
6
Торро
7
Бенито
15
Эрнандес
15
Эрнандес
7
Бенито
14
Гарсия
11
Барха
11
Барха
14
Гарсия
6
Авила
19
Кике
19
Кике
6
Авила
Остались в запасе
Барселона
Осасуна
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
19
Франк Кессье
ЦП
20
Пабло Торре
АП
10
Ламин Ямаль
ПВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
13
Пабло Валенсия
ВР
1
Серхио Эррера
ВР
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
19
Франк Кессье
ЦП
20
Пабло Торре
АП
10
Ламин Ямаль
ПВ
Остались в запасе
13
Пабло Валенсия
ВР
1
Серхио Эррера
ВР
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Барселона - Осасуна
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
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