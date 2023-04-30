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Мальорка - Атлетик

30.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Испания. Примера, 32 тур Мальорка - Атлетик
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Испания. Примера (2022/2023)
1 тур
15 августа, понедельник 18:30 Атлетик 0:0 Мальорка
Испания. Примера (2021/2022)
24 тур
14 февраля, понедельник 23:00 Мальорка 3:2 Атлетик
4 тур
11 сентября, суббота 22:00 Атлетик 2:0 Мальорка
Испания. Примера (2019/2020)
32 тур
27 июня, суббота 15:00 Атлетик 3:1 Мальорка
4 тур
13 сентября, пятница 22:00 Мальорка 0:0 Атлетик
Испания. Примера (2012/2013)
35 тур
11 мая, суббота 18:00 Атлетик 2:1 Мальорка
16 тур
15 декабря, суббота 21:00 Мальорка 0:1 Атлетик
Испания. Примера (2011/2012)
34 тур
15 апреля, воскресенье 20:00 Атлетик 1:0 Мальорка
15 тур
4 декабря, воскресенье 23:00 Мальорка 1:1 Атлетик
Испания. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
ответный матч		 25 января, среда 23:00 Мальорка 0:1 Атлетик
Испания. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
первый матч		 18 января, среда 23:00 Атлетик 2:0 Мальорка
Испания. Примера (2010/2011)
23 тур
14 февраля, понедельник 23:00 Мальорка 1:0 Атлетик
4 тур
21 сентября, вторник 22:00 Атлетик 3:0 Мальорка
Испания. Примера (2009/2010)
35 тур
2 мая, воскресенье 23:00 Атлетик 1:3 Мальорка
16 тур
3 января, воскресенье 21:00 Мальорка 2:0 Атлетик
Испания. Примера (2008/2009)
29 тур
4 апреля, суббота 22:00 Атлетик 2:1 Мальорка
10 тур
9 ноября, воскресенье 19:00 Мальорка 3:3 Атлетик
Испания. Примера (2007/2008)
35 тур
4 мая, воскресенье 19:00 Атлетик 1:2 Мальорка
16 тур
16 декабря, воскресенье 19:00 Мальорка 0:0 Атлетик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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