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Осасуна - Реал Сосьедад

30.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Испания. Примера, 32 тур Осасуна - Реал Сосьедад
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Испания. Примера (2022/2023)
15 тур
31 декабря, суббота 18:15 Реал Сосьедад 2:0 Осасуна
Испания. Примера (2021/2022)
26 тур
27 февраля, воскресенье 20:30 Реал Сосьедад 1:0 Осасуна
13 тур
7 ноября, воскресенье 20:30 Осасуна 0:2 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2020/2021)
38 тур
22 мая, суббота 19:00 Осасуна 0:1 Реал Сосьедад
17 тур
3 января, воскресенье 20:30 Реал Сосьедад 1:1 Осасуна
Испания. Примера (2019/2020)
28 тур
14 июня, воскресенье 23:00 Реал Сосьедад 1:1 Осасуна
18 тур
22 декабря, воскресенье 16:00 Осасуна 3:4 Реал Сосьедад
Испания. Кубок (2019/2020)
1/8 финала
29 января, среда 23:00 Реал Сосьедад 3:1 Осасуна
Испания. Примера (2016/2017)
21 тур
5 февраля, воскресенье 20:30 Реал Сосьедад 3:2 Осасуна
2 тур
27 августа, суббота 19:15 Осасуна 0:2 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2013/2014)
31 тур
30 марта, воскресенье 19:00 Осасуна 1:1 Реал Сосьедад
12 тур
2 ноября, суббота 19:00 Реал Сосьедад 5:0 Осасуна
Испания. Примера (2012/2013)
32 тур
21 апреля, воскресенье 21:00 Осасуна 0:0 Реал Сосьедад
13 тур
24 ноября, суббота 00:30 Реал Сосьедад 0:0 Осасуна
Испания. Примера (2011/2012)
37 тур
5 мая, суббота 23:00 Осасуна 1:0 Реал Сосьедад
18 тур
7 января, суббота 21:00 Реал Сосьедад 0:0 Осасуна
Испания. Примера (2010/2011)
23 тур
13 февраля, воскресенье 19:00 Реал Сосьедад 1:0 Осасуна
4 тур
21 сентября, вторник 22:00 Осасуна 3:1 Реал Сосьедад
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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