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Реал - Сельта

23.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Испания. Примера, 30 тур Реал - Сельта
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Испания. Примера (2022/2023)
2 тур
20 августа, суббота 23:00 Сельта 1:4 Реал
Испания. Примера (2021/2022)
30 тур
2 апреля, суббота 19:30 Сельта 1:2 Реал
4 тур
12 сентября, воскресенье 22:00 Реал 5:2 Сельта
Испания. Примера (2020/2021)
28 тур
20 марта, суббота 18:15 Сельта 1:3 Реал
17 тур
2 января, суббота 23:00 Реал 2:0 Сельта
Испания. Примера (2019/2020)
24 тур
16 февраля, воскресенье 23:00 Реал 2:2 Сельта
1 тур
17 августа, суббота 18:00 Сельта 1:3 Реал
Испания. Примера (2018/2019)
28 тур
16 марта, суббота 18:15 Реал 2:0 Сельта
12 тур
11 ноября, воскресенье 22:45 Сельта 2:4 Реал
Испания. Примера (2017/2018)
37 тур
12 мая, суббота 21:45 Реал 6:0 Сельта
18 тур
7 января, воскресенье 22:45 Сельта 2:2 Реал
Испания. Примера (2016/2017)
21 тур
17 мая, среда 22:00 Сельта 1:4 Реал
2 тур
27 августа, суббота 21:15 Реал 2:1 Сельта
Испания. Кубок (2016/2017)
1/4 финала
ответный матч		 25 января, среда 23:15 Сельта 2:2 Реал
Испания. Кубок (2016/2017)
1/4 финала
первый матч		 18 января, среда 23:15 Реал 1:2 Сельта
Испания. Примера (2015/2016)
28 тур
5 марта, суббота 18:00 Реал 7:1 Сельта
9 тур
24 октября, суббота 17:00 Сельта 1:3 Реал
Испания. Примера (2014/2015)
33 тур
26 апреля, воскресенье 22:00 Сельта 2:4 Реал
14 тур
6 декабря, суббота 22:00 Реал 3:0 Сельта
Испания. Примера (2013/2014)
37 тур
11 мая, воскресенье 21:00 Сельта 2:0 Реал
18 тур
6 января, понедельник 22:00 Реал 3:0 Сельта
Испания. Примера (2012/2013)
27 тур
10 марта, воскресенье 22:00 Сельта 1:2 Реал
8 тур
20 октября, суббота 20:00 Реал 2:0 Сельта
Испания. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
ответный матч		 10 января, четверг 00:30 Реал 4:0 Сельта
Испания. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
первый матч		 13 декабря, четверг 01:00 Сельта 2:1 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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