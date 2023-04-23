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Севилья - Вильярреал

23.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Испания. Примера, 30 тур Севилья - Вильярреал
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Испания. Примера (2022/2023)
6 тур
18 сентября, воскресенье 17:15 Вильярреал 1:1 Севилья
Испания. Примера (2021/2022)
35 тур
8 мая, воскресенье 17:15 Вильярреал 1:1 Севилья
16 тур
4 декабря, суббота 16:00 Севилья 1:0 Вильярреал
Испания. Примера (2020/2021)
37 тур
16 мая, воскресенье 19:30 Вильярреал 4:0 Севилья
16 тур
29 декабря, вторник 19:00 Севилья 2:0 Вильярреал
Испания. Примера (2019/2020)
31 тур
22 июня, понедельник 20:30 Вильярреал 2:2 Севилья
17 тур
15 декабря, воскресенье 20:30 Севилья 1:2 Вильярреал
Испания. Примера (2018/2019)
24 тур
17 февраля, воскресенье 20:30 Вильярреал 3:0 Севилья
2 тур
26 августа, воскресенье 21:15 Севилья 0:0 Вильярреал
Испания. Примера (2017/2018)
32 тур
14 апреля, суббота 14:00 Севилья 2:2 Вильярреал
13 тур
26 ноября, воскресенье 20:30 Вильярреал 2:3 Севилья
Испания. Примера (2016/2017)
21 тур
5 февраля, воскресенье 14:00 Севилья 0:0 Вильярреал
2 тур
28 августа, воскресенье 23:15 Вильярреал 0:0 Севилья
Испания. Примера (2015/2016)
29 тур
13 марта, воскресенье 18:00 Севилья 4:2 Вильярреал
10 тур
31 октября, суббота 20:15 Вильярреал 2:1 Севилья
Испания. Примера (2014/2015)
28 тур
22 марта, воскресенье 19:00 Вильярреал 0:2 Севилья
9 тур
26 октября, воскресенье 21:00 Севилья 2:1 Вильярреал
Лига Европы (2014/2015)
Квалификация, 1/8 финала
ответный матч		 19 марта, четверг 23:05 Севилья 2:1 Вильярреал
Лига Европы (2014/2015)
Квалификация, 1/8 финала
первый матч		 12 марта, четверг 23:05 Вильярреал 1:3 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
36 тур
4 мая, воскресенье 21:00 Севилья 0:0 Вильярреал
17 тур
21 декабря, суббота 19:00 Вильярреал 1:2 Севилья
Испания. Примера (2011/2012)
22 тур
5 февраля, воскресенье 21:00 Севилья 1:2 Вильярреал
3 тур
10 сентября, суббота 20:00 Вильярреал 2:2 Севилья
Испания. Примера (2010/2011)
33 тур
24 апреля, воскресенье 23:00 Севилья 3:2 Вильярреал
14 тур
5 декабря, воскресенье 21:00 Вильярреал 1:0 Севилья
Испания. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
ответный матч		 18 января, вторник 23:55 Севилья 3:0 Вильярреал
1/4 финала
ответный матч		 12 января, среда 22:00 Вильярреал 3:3 Севилья
Испания. Примера (2009/2010)
29 тур
28 марта, воскресенье 21:00 Вильярреал 3:0 Севилья
10 тур
8 ноября, воскресенье 23:00 Севилья 3:2 Вильярреал
Испания. Примера (2008/2009)
34 тур
2 мая, суббота 23:55 Вильярреал 0:2 Севилья
15 тур
14 декабря, воскресенье 21:00 Севилья 1:0 Вильярреал
Испания. Примера (2007/2008)
31 тур
6 апреля, воскресенье 21:00 Севилья 2:0 Вильярреал
12 тур
11 ноября, воскресенье 23:00 Вильярреал 3:2 Севилья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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