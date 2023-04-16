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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Барселона
Хетафе - Барселона: обзор матча 16 апреля 2023
Хетафе
16.04.2023, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 29 тур
0 : 0
Завершен
Барселона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хетафе - Барселона
88'
Замена
П. Торре
️️️️
Рафинья
Замена
Г. Вильяр
️️️️
Э. Унал
83'
Замена
Г. Альварес
️️️️
Д. Суарес
83'
Замена
К. Аленья
️️️️
М. Эль-Хаддади
76'
Замена
А. Алгобия
️️️️
Н. Максимович
76'
68'
Замена
А. Фати
️️️️
Ф. Кессье
68'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Ж. Альба
Замена
Порту
️️️️
Х. Иглесиас
67'
Желтая карточка
Д. Суарес
57'
Желтая карточка
О. Альдрете
42'
18'
Замена
Э. Гарсия
️️️️
С. Роберто
2'
Желтая карточка
Гави
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Алекс Бальде
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
6
Гави
ЦП
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Хетафе
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Жордан Амави
ЛЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
27
Анхель Алгобия
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
47
Анхель Аларкон
ЛВ
31
Ансу Фати
ЛВ
30
Алейш Гарридо
ЦП
20
Пабло Торре
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
3-2-2-3
13
Сорья
15
Альдрете
22
Дуарте
2
Джене
22
Суарес
2
Иглесиас
88
Максимович
6
Милья
19
Унал
9
Майорал
16
Эль-Хаддади
4-1-3-1-1
1
тер Стеген
18
Альба
33
Араухо
23
Кунде
3
Бальде
5
Бускетс
6
Роберто
19
Кессье
6
Гави
11
Рафинья
9
Левандовски
22
Суарес
17
Альварес
17
Альварес
22
Суарес
88
Максимович
27
Алгобия
27
Алгобия
88
Максимович
16
Эль-Хаддади
10
Аленья
10
Аленья
16
Эль-Хаддади
19
Унал
12
Вильяр
12
Вильяр
19
Унал
2
Иглесиас
10
Порту
10
Порту
2
Иглесиас
6
Роберто
24
Гарсия
24
Гарсия
6
Роберто
11
Рафинья
20
Торре
20
Торре
11
Рафинья
19
Кессье
31
Фати
31
Фати
19
Кессье
18
Альба
14
Торрес
14
Торрес
18
Альба
Остались в запасе
Хетафе
Барселона
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
30
Алейш Гарридо
ЦП
47
Анхель Аларкон
ЛВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
30
Алейш Гарридо
ЦП
47
Анхель Аларкон
ЛВ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Хетафе - Барселона
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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