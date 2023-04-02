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Вильярреал - Реал Сосьедад

02.04.2023, Воскресенье, 19:30 мск Испания. Примера, 27 тур Вильярреал - Реал Сосьедад
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Матч начнется в 19:30 мск
П1
2.35
Х
3.2
П2
3.15
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Матч начнется в 19:30 мск
Испания. Примера (2022/2023)
8 тур
9 октября, воскресенье 19:30 Реал Сосьедад 1:0 Вильярреал
Испания. Примера (2021/2022)
37 тур
15 мая, воскресенье 20:30 Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад
18 тур
18 декабря, суббота 18:15 Реал Сосьедад 1:3 Вильярреал
Испания. Примера (2020/2021)
21 тур
30 января, суббота 23:00 Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад
11 тур
29 ноября, воскресенье 23:00 Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал
Испания. Примера (2019/2020)
36 тур
13 июля, понедельник 20:30 Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад
19 тур
5 января, воскресенье 16:00 Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал
Испания. Примера (2018/2019)
34 тур
25 апреля, четверг 21:30 Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал
1 тур
18 августа, суббота 21:15 Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2017/2018)
21 тур
27 января, суббота 22:45 Вильярреал 4:2 Реал Сосьедад
2 тур
25 августа, пятница 21:15 Реал Сосьедад 3:0 Вильярреал
Испания. Примера (2016/2017)
23 тур
19 февраля, воскресенье 14:00 Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал
4 тур
18 сентября, воскресенье 19:30 Вильярреал 2:1 Реал Сосьедад
Испания. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
ответный матч		 11 января, среда 21:00 Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад
Испания. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
первый матч		 4 января, среда 21:00 Реал Сосьедад 3:1 Вильярреал
Испания. Примера (2015/2016)
35 тур
24 апреля, воскресенье 21:30 Вильярреал 0:0 Реал Сосьедад
16 тур
20 декабря, воскресенье 20:15 Реал Сосьедад 0:2 Вильярреал
Испания. Примера (2014/2015)
33 тур
25 апреля, суббота 23:00 Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал
14 тур
7 декабря, воскресенье 21:00 Вильярреал 4:0 Реал Сосьедад
Испания. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
ответный матч		 14 января, среда 22:00 Реал Сосьедад 2:2 Вильярреал
Испания. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
первый матч		 7 января, среда 22:00 Вильярреал 1:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2013/2014)
38 тур
18 мая, воскресенье 14:00 Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал
19 тур
14 января, вторник 01:00 Вильярреал 5:1 Реал Сосьедад
Испания. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
ответный матч		 16 января, четверг 23:00 Вильярреал 0:1 Реал Сосьедад
Испания. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
первый матч		 9 января, четверг 22:30 Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал
Испания. Примера (2011/2012)
35 тур
22 апреля, воскресенье 14:00 Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал
16 тур
11 декабря, воскресенье 19:00 Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2010/2011)
20 тур
23 января, воскресенье 23:00 Вильярреал 2:1 Реал Сосьедад
1 тур
29 августа, воскресенье 19:00 Реал Сосьедад 1:0 Вильярреал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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