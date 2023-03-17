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Вальядолид - Атлетик

17.03.2023, Пятница, 23:00 мск Испания. Примера, 26 тур Вальядолид - Атлетик
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Матч начнется в 23:00 мск
П1
3.75
Х
3.5
П2
2
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Матч начнется в 23:00 мск
Испания. Примера (2022/2023)
14 тур
8 ноября, вторник 22:00 Атлетик 3:0 Вальядолид
Испания. Примера (2020/2021)
33 тур
28 апреля, среда 20:00 Атлетик 2:2 Вальядолид
9 тур
8 ноября, воскресенье 20:30 Вальядолид 2:1 Атлетик
Испания. Примера (2019/2020)
27 тур
8 марта, воскресенье 16:00 Вальядолид 1:4 Атлетик
9 тур
20 октября, воскресенье 19:30 Атлетик 1:1 Вальядолид
Испания. Примера (2018/2019)
36 тур
5 мая, воскресенье 19:30 Вальядолид 1:0 Атлетик
17 тур
22 декабря, суббота 22:45 Атлетик 1:1 Вальядолид
Испания. Примера (2013/2014)
20 тур
21 января, вторник 01:00 Атлетик 4:2 Вальядолид
1 тур
17 августа, суббота 23:00 Вальядолид 1:2 Атлетик
Испания. Примера (2012/2013)
22 тур
2 февраля, суббота 00:30 Вальядолид 2:2 Атлетик
3 тур
2 сентября, воскресенье 18:00 Атлетик 2:0 Вальядолид
Испания. Примера (2009/2010)
25 тур
7 марта, воскресенье 21:00 Атлетик 2:0 Вальядолид
6 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Вальядолид 2:2 Атлетик
Испания. Примера (2008/2009)
22 тур
8 февраля, воскресенье 19:00 Вальядолид 2:1 Атлетик
3 тур
21 сентября, воскресенье 19:00 Атлетик 2:0 Вальядолид
Испания. Примера (2007/2008)
27 тур
9 марта, воскресенье 19:00 Атлетик 2:0 Вальядолид
8 тур
21 октября, воскресенье 19:00 Вальядолид 1:2 Атлетик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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