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Осасуна - Вильярреал

19.03.2023, Воскресенье, 18:15 мск Испания. Примера, 26 тур Осасуна - Вильярреал
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Матч начнется в 18:15 мск
П1
3
Х
3.15
П2
2.45
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Матч начнется в 18:15 мск
Испания. Примера (2022/2023)
9 тур
17 октября, понедельник 22:00 Вильярреал 2:0 Осасуна
Испания. Примера (2021/2022)
27 тур
5 марта, суббота 16:00 Осасуна 1:0 Вильярреал
9 тур
17 октября, воскресенье 19:30 Вильярреал 1:2 Осасуна
Испания. Примера (2020/2021)
30 тур
11 апреля, воскресенье 15:00 Вильярреал 1:2 Осасуна
14 тур
19 декабря, суббота 20:30 Осасуна 1:3 Вильярреал
Испания. Примера (2019/2020)
22 тур
2 февраля, воскресенье 20:30 Вильярреал 3:1 Осасуна
8 тур
5 октября, суббота 22:00 Осасуна 2:1 Вильярреал
Испания. Примера (2016/2017)
25 тур
1 марта, среда 23:30 Осасуна 1:4 Вильярреал
6 тур
25 сентября, воскресенье 19:30 Вильярреал 3:1 Осасуна
Испания. Примера (2013/2014)
22 тур
4 февраля, вторник 01:00 Вильярреал 3:1 Осасуна
3 тур
1 сентября, воскресенье 01:00 Осасуна 0:3 Вильярреал
Испания. Примера (2011/2012)
36 тур
28 апреля, суббота 23:59 Вильярреал 1:1 Осасуна
17 тур
18 декабря, воскресенье 21:00 Осасуна 2:1 Вильярреал
Испания. Примера (2010/2011)
38 тур
21 мая, суббота 23:55 Осасуна 1:0 Вильярреал
19 тур
15 января, суббота 20:00 Вильярреал 4:2 Осасуна
Испания. Примера (2009/2010)
20 тур
31 января, воскресенье 19:00 Вильярреал 0:2 Осасуна
1 тур
30 августа, воскресенье 19:00 Осасуна 1:1 Вильярреал
Испания. Примера (2008/2009)
20 тур
24 января, суббота 22:00 Вильярреал 1:1 Осасуна
1 тур
31 августа, воскресенье 21:00 Осасуна 1:1 Вильярреал
Испания. Примера (2007/2008)
26 тур
2 марта, воскресенье 21:00 Вильярреал 0:0 Осасуна
7 тур
7 октября, воскресенье 19:00 Осасуна 3:2 Вильярреал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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