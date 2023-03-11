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Реал - Эспаньол

11.03.2023, Суббота, 16:00 мск Каскелен, стадион 10 лет независимости РК Трансляция: Okko Спорт Испания. Примера, 25 тур Реал - Эспаньол
Испания. Примера (2022/2023)
3 тур
28 августа, воскресенье 23:00 Эспаньол 1:3 Реал
Испания. Примера (2021/2022)
34 тур
30 апреля, суббота 17:15 Реал 4:0 Эспаньол
8 тур
3 октября, воскресенье 17:15 Эспаньол 2:1 Реал
Испания. Примера (2019/2020)
32 тур
28 июня, воскресенье 23:00 Эспаньол 0:1 Реал
16 тур
7 декабря, суббота 15:00 Реал 2:0 Эспаньол
Испания. Примера (2018/2019)
21 тур
27 января, воскресенье 22:45 Эспаньол 2:4 Реал
5 тур
22 сентября, суббота 21:45 Реал 1:0 Эспаньол
Испания. Примера (2017/2018)
26 тур
27 февраля, вторник 22:00 Эспаньол 1:0 Реал
7 тур
1 октября, воскресенье 21:45 Реал 2:0 Эспаньол
Испания. Примера (2016/2017)
23 тур
18 февраля, суббота 18:15 Реал 2:0 Эспаньол
4 тур
18 сентября, воскресенье 21:45 Эспаньол 0:2 Реал
Испания. Примера (2015/2016)
22 тур
31 января, воскресенье 22:30 Реал 6:0 Эспаньол
3 тур
12 сентября, суббота 17:00 Эспаньол 0:6 Реал
Испания. Примера (2014/2015)
37 тур
17 мая, воскресенье 20:00 Эспаньол 1:4 Реал
18 тур
10 января, суббота 18:00 Реал 3:0 Эспаньол
Испания. Примера (2013/2014)
38 тур
17 мая, суббота 18:00 Реал 3:1 Эспаньол
19 тур
12 января, воскресенье 22:00 Эспаньол 0:1 Реал
Испания. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
ответный матч		 28 января, вторник 23:59 Реал 1:0 Эспаньол
Испания. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
первый матч		 21 января, вторник 23:59 Эспаньол 0:1 Реал
Испания. Примера (2012/2013)
35 тур
11 мая, суббота 23:59 Эспаньол 1:1 Реал
16 тур
16 декабря, воскресенье 22:00 Реал 2:2 Эспаньол
Испания. Примера (2011/2012)
26 тур
5 марта, понедельник 00:30 Реал 5:0 Эспаньол
7 тур
2 октября, воскресенье 23:59 Эспаньол 0:4 Реал
Испания. Примера (2010/2011)
23 тур
13 февраля, воскресенье 23:00 Эспаньол 0:1 Реал
4 тур
21 сентября, вторник 23:55 Реал 3:0 Эспаньол
Испания. Примера (2009/2010)
21 тур
6 февраля, суббота 23:55 Реал 3:0 Эспаньол
2 тур
12 сентября, суббота 22:00 Эспаньол 0:3 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
25 тур
28 февраля, суббота 23:55 Эспаньол 0:2 Реал
6 тур
5 октября, воскресенье 23:00 Реал 2:2 Эспаньол
Испания. Примера (2007/2008)
27 тур
8 марта, суббота 22:00 Реал 2:1 Эспаньол
8 тур
20 октября, суббота 23:55 Эспаньол 2:1 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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