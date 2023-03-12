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Мальорка - Реал Сосьедад

12.03.2023, Воскресенье, 16:00 мск Испания. Примера, 25 тур Мальорка - Реал Сосьедад
Испания. Кубок (2022/2023)
1/8 финала
17 января, вторник 21:00 Реал Сосьедад 1:0 Мальорка
Испания. Примера (2022/2023)
10 тур
19 октября, среда 21:00 Реал Сосьедад 1:0 Мальорка
Испания. Примера (2021/2022)
21 тур
2 марта, среда 23:00 Мальорка 0:2 Реал Сосьедад
9 тур
16 октября, суббота 22:00 Реал Сосьедад 1:0 Мальорка
Испания. Примера (2019/2020)
21 тур
26 января, воскресенье 20:30 Реал Сосьедад 3:0 Мальорка
2 тур
25 августа, воскресенье 18:00 Мальорка 0:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2012/2013)
22 тур
3 февраля, воскресенье 23:59 Реал Сосьедад 3:0 Мальорка
3 тур
1 сентября, суббота 23:59 Мальорка 1:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2011/2012)
25 тур
26 февраля, воскресенье 21:00 Реал Сосьедад 1:0 Мальорка
6 тур
25 сентября, воскресенье 14:00 Мальорка 2:1 Реал Сосьедад
Испания. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
ответный матч		 10 января, вторник 23:00 Мальорка 6:1 Реал Сосьедад
Испания. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
первый матч		 4 января, среда 23:00 Реал Сосьедад 2:0 Мальорка
Испания. Примера (2010/2011)
24 тур
21 февраля, понедельник 23:00 Реал Сосьедад 1:0 Мальорка
5 тур
26 сентября, воскресенье 19:00 Мальорка 2:0 Реал Сосьедад
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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