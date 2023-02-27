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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Хетафе
Вильярреал - Хетафе: обзор матча 27 февраля 2023
Вильярреал
27.02.2023, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 23 тур
2 : 1
Завершен
Хетафе
44'
С. Чуквуэзе
52'
Х. Луис Моралес
9'
Э. Унал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Хетафе
Замена
Ж. Морено
️️️️
С. Чуквуэзе
86'
Замена
Й. Мохика
️️️️
Р. Террац
80'
76'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Н. Максимович
75'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
Г. Альварес
75'
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
Порту
62'
Замена
А. Алгобия
️️️️
М. Арамбарри
Замена
А. Педраса
️️️️
Й. Пино
61'
Замена
А. Баэна
️️️️
А. Морено
61'
56'
Желтая карточка
М. Арамбарри
56'
Замена
К. Аленья
️️️️
Л. Милья
ГОЛ! 2:1!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
С. Чуквуэзе
52'
ГОЛ! 1:1!
С. Чуквуэзе
44'
9'
ГОЛ! 0:1!
Э. Унал
Пас отдал
Д. Джене
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
11
Рамон Террац
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Вильярреал
1
Икер Альварес
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
23
Хессем Хассан
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Хетафе
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-2-1-2-1
25
Рейна
5
Морено
39
Альбиоль
14
Торрес
8
Фойт
6
Капу
11
Террац
10
Парехо
21
Чуквуэзе
10
Пино
25
Моралес
4-3-1-2
13
Сорья
22
Дуарте
2
Джене
15
Альдрете
17
Альварес
8
Арамбарри
6
Милья
88
Максимович
10
Порту
19
Унал
9
Майорал
10
Пино
23
Педраса
23
Педраса
10
Пино
11
Террац
22
Мохика
22
Мохика
11
Террац
5
Морено
10
Баэна
10
Баэна
5
Морено
21
Чуквуэзе
7
Морено
7
Морено
21
Чуквуэзе
10
Порту
2
Иглесиас
2
Иглесиас
10
Порту
17
Альварес
12
Вильяр
12
Вильяр
17
Альварес
8
Арамбарри
27
Алгобия
27
Алгобия
8
Арамбарри
6
Милья
10
Аленья
10
Аленья
6
Милья
88
Максимович
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
88
Максимович
Остались в запасе
Вильярреал
Хетафе
1
Икер Альварес
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
23
Хессем Хассан
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
1
Икер Альварес
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
23
Хессем Хассан
ЦФ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Вильярреал - Хетафе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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