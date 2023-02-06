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Райо Вальекано - Альмерия

06.02.2023, Понедельник, 23:00 мск Испания. Примера, 20 тур Райо Вальекано - Альмерия
Испания. Примера (2022/2023)
8 тур
8 октября, суббота 15:00 Альмерия 3:1 Райо Вальекано
Испания. Сегунда (2017/2018)
30 тур
10 марта, суббота 20:00 Альмерия 0:1 Райо Вальекано
9 тур
12 октября, четверг 22:00 Райо Вальекано 1:0 Альмерия
Испания. Сегунда (2016/2017)
24 тур
5 февраля, воскресенье 18:00 Райо Вальекано 1:0 Альмерия
3 тур
3 сентября, суббота 19:00 Альмерия 3:0 Райо Вальекано
Испания. Примера (2014/2015)
32 тур
19 апреля, воскресенье 13:00 Райо Вальекано 2:0 Альмерия
13 тур
1 декабря, понедельник 22:45 Альмерия 0:1 Райо Вальекано
Испания. Примера (2013/2014)
28 тур
15 марта, суббота 21:00 Райо Вальекано 3:1 Альмерия
9 тур
20 октября, воскресенье 19:00 Альмерия 0:1 Райо Вальекано
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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