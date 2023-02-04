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Эспаньол - Осасуна

04.02.2023, Суббота, 16:00 мск Испания. Примера, 20 тур Эспаньол - Осасуна
Испания. Примера (2022/2023)
10 тур
20 октября, четверг 21:00 Осасуна 1:0 Эспаньол
Испания. Примера (2021/2022)
35 тур
8 мая, воскресенье 19:30 Эспаньол 1:1 Осасуна
1 тур
14 августа, суббота 23:00 Осасуна 0:0 Эспаньол
Испания. Кубок (2020/2021)
1/16 финала
17 января, воскресенье 14:00 Эспаньол 0:2 Осасуна
Испания. Примера (2019/2020)
27 тур
8 марта, воскресенье 14:00 Осасуна 1:0 Эспаньол
15 тур
1 декабря, воскресенье 18:00 Эспаньол 2:4 Осасуна
Испания. Примера (2016/2017)
24 тур
26 февраля, воскресенье 14:00 Эспаньол 3:0 Осасуна
5 тур
22 сентября, четверг 21:00 Осасуна 1:2 Эспаньол
Испания. Примера (2013/2014)
37 тур
11 мая, воскресенье 21:00 Эспаньол 1:1 Осасуна
18 тур
5 января, воскресенье 21:00 Осасуна 1:0 Эспаньол
Испания. Примера (2012/2013)
30 тур
7 апреля, воскресенье 19:00 Осасуна 0:2 Эспаньол
11 тур
10 ноября, суббота 21:00 Эспаньол 0:3 Осасуна
Испания. Примера (2011/2012)
33 тур
10 апреля, вторник 22:00 Осасуна 2:0 Эспаньол
14 тур
27 ноября, воскресенье 21:00 Эспаньол 1:2 Осасуна
Испания. Примера (2010/2011)
24 тур
20 февраля, воскресенье 19:00 Осасуна 4:0 Эспаньол
5 тур
26 сентября, воскресенье 19:00 Эспаньол 1:0 Осасуна
Испания. Примера (2009/2010)
37 тур
8 мая, суббота 23:00 Эспаньол 2:1 Осасуна
18 тур
16 января, суббота 20:00 Осасуна 2:0 Эспаньол
Испания. Примера (2008/2009)
28 тур
22 марта, воскресенье 19:00 Осасуна 1:0 Эспаньол
9 тур
2 ноября, воскресенье 19:00 Эспаньол 1:0 Осасуна
Испания. Примера (2007/2008)
32 тур
13 апреля, воскресенье 19:00 Эспаньол 0:1 Осасуна
13 тур
25 ноября, воскресенье 19:00 Осасуна 1:2 Эспаньол
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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