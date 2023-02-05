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Материалы

Барселона - Севилья

05.02.2023, Воскресенье, 23:00 мск Барселона, стадион Камп Ноу Трансляция: Okko Спорт Испания. Примера, 20 тур Барселона - Севилья
Испания. Примера (2022/2023)
4 тур
3 сентября, суббота 22:00 Севилья 0:3 Барселона
Испания. Примера (2021/2022)
30 тур
3 апреля, воскресенье 22:00 Барселона 1:0 Севилья
4 тур
21 декабря, вторник 23:30 Севилья 1:1 Барселона
Испания. Кубок (2020/2021)
1/2 финала
ответный матч		 3 марта, среда 23:00 Барселона 3:0 Севилья
Испания. Примера (2020/2021)
25 тур
27 февраля, суббота 18:15 Севилья 0:2 Барселона
5 тур
4 октября, воскресенье 22:00 Барселона 1:1 Севилья
Испания. Кубок (2020/2021)
1/2 финала
первый матч		 10 февраля, среда 23:00 Севилья 2:0 Барселона
Испания. Примера (2019/2020)
30 тур
19 июня, пятница 23:00 Севилья 0:0 Барселона
8 тур
6 октября, воскресенье 22:00 Барселона 4:0 Севилья
Испания. Примера (2018/2019)
25 тур
23 февраля, суббота 18:15 Севилья 2:4 Барселона
9 тур
20 октября, суббота 21:45 Барселона 4:2 Севилья
Испания. Кубок (2018/2019)
1/4 финала
ответный матч		 30 января, среда 23:30 Барселона 6:1 Севилья
Испания. Кубок (2018/2019)
1/4 финала
первый матч		 23 января, среда 23:30 Севилья 2:0 Барселона
Суперкубок Испании 2018

12 августа, воскресенье 23:00 Барселона 2:1 Севилья
Испания. Кубок (2017/2018)
Финал
21 апреля, суббота 22:30 Барселона 5:0 Севилья
Испания. Примера (2017/2018)
30 тур
31 марта, суббота 21:45 Севилья 2:2 Барселона
11 тур
4 ноября, суббота 22:45 Барселона 2:1 Севилья
Испания. Примера (2016/2017)
30 тур
5 апреля, среда 20:30 Барселона 3:0 Севилья
11 тур
6 ноября, воскресенье 22:45 Севилья 1:2 Барселона
Суперкубок Испании 2016

ответный матч		 18 августа, четверг 00:00 Барселона 3:0 Севилья
Суперкубок Испании 2016

первый матч		 14 августа, воскресенье 23:00 Севилья 0:2 Барселона
Испания. Кубок (2015/2016)
Финал
22 мая, воскресенье 22:30 Барселона 2:0 Севилья
Испания. Примера (2015/2016)
26 тур
28 февраля, воскресенье 22:30 Барселона 2:1 Севилья
7 тур
3 октября, суббота 17:00 Севилья 2:1 Барселона
Суперкубок УЕФА 2015

11 августа, вторник 21:45 Барселона 5:4 Севилья
Испания. Примера (2014/2015)
31 тур
11 апреля, суббота 21:00 Севилья 2:2 Барселона
12 тур
22 ноября, суббота 22:00 Барселона 5:1 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
23 тур
9 февраля, воскресенье 23:59 Севилья 1:4 Барселона
4 тур
14 сентября, суббота 22:00 Барселона 3:2 Севилья
Испания. Примера (2012/2013)
25 тур
24 февраля, воскресенье 01:00 Барселона 2:1 Севилья
6 тур
29 сентября, суббота 23:59 Севилья 2:3 Барселона
Испания. Примера (2011/2012)
28 тур
17 марта, суббота 23:00 Севилья 0:2 Барселона
9 тур
22 октября, суббота 23:59 Барселона 0:0 Севилья
Испания. Примера (2010/2011)
28 тур
13 марта, воскресенье 23:00 Севилья 1:1 Барселона
9 тур
30 октября, суббота 23:55 Барселона 5:0 Севилья
Суперкубок Испании 2010
Финал
ответный матч		 21 августа, суббота 22:30 Барселона 4:0 Севилья
Суперкубок Испании 2010
Финал
первый матч		 14 августа, суббота 23:30 Севилья 3:1 Барселона
Испания. Примера (2009/2010)
37 тур
8 мая, суббота 23:00 Севилья 2:3 Барселона
18 тур
16 января, суббота 23:55 Барселона 4:0 Севилья
Испания. Кубок (2009/2010)
1/8 финала
ответный матч		 13 января, среда 23:55 Севилья 0:1 Барселона
1/8 финала
ответный матч		 5 января, вторник 23:55 Барселона 1:2 Севилья
Испания. Примера (2008/2009)
32 тур
22 апреля, среда 23:55 Барселона 4:0 Севилья
13 тур
29 ноября, суббота 23:55 Севилья 0:3 Барселона
Испания. Примера (2007/2008)
23 тур
9 февраля, суббота 23:55 Севилья 1:1 Барселона
4 тур
22 сентября, суббота 23:55 Барселона 2:1 Севилья
Суперкубок УЕФА 2006

25 августа, пятница 22:45 Барселона 0:3 Севилья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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