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Материалы

Атлетико - Хетафе

04.02.2023, Суббота, 20:30 мск Мадрид, стадион Цивитас Метрополитано Трансляция: Okko Спорт Испания. Примера, 20 тур Атлетико - Хетафе
Испания. Примера (2022/2023)
1 тур
15 августа, понедельник 20:30 Хетафе 0:3 Атлетико
Испания. Примера (2021/2022)
24 тур
12 февраля, суббота 23:00 Атлетико 4:3 Хетафе
6 тур
21 сентября, вторник 20:30 Хетафе 1:2 Атлетико
Испания. Примера (2020/2021)
27 тур
13 марта, суббота 23:00 Хетафе 0:0 Атлетико
16 тур
30 декабря, среда 21:15 Атлетико 1:0 Хетафе
Испания. Примера (2019/2020)
37 тур
16 июля, четверг 22:00 Хетафе 0:2 Атлетико
1 тур
18 августа, воскресенье 23:00 Атлетико 1:0 Хетафе
Испания. Примера (2018/2019)
21 тур
26 января, суббота 18:15 Атлетико 2:0 Хетафе
5 тур
22 сентября, суббота 19:30 Хетафе 0:2 Атлетико
Испания. Примера (2017/2018)
37 тур
12 мая, суббота 19:30 Хетафе 0:1 Атлетико
18 тур
6 января, суббота 15:00 Атлетико 2:0 Хетафе
Испания. Примера (2015/2016)
24 тур
14 февраля, воскресенье 20:15 Хетафе 0:1 Атлетико
5 тур
22 сентября, вторник 21:00 Атлетико 2:0 Хетафе
Испания. Примера (2014/2015)
28 тур
21 марта, суббота 18:00 Атлетико 2:0 Хетафе
9 тур
26 октября, воскресенье 23:00 Хетафе 0:1 Атлетико
Испания. Примера (2013/2014)
33 тур
13 апреля, воскресенье 21:00 Хетафе 0:2 Атлетико
14 тур
24 ноября, воскресенье 01:00 Атлетико 7:0 Хетафе
Испания. Примера (2012/2013)
30 тур
7 апреля, воскресенье 21:00 Хетафе 0:0 Атлетико
11 тур
11 ноября, воскресенье 22:45 Атлетико 2:0 Хетафе
Испания. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
ответный матч		 10 января, четверг 22:30 Хетафе 0:0 Атлетико
Испания. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
первый матч		 13 декабря, четверг 01:00 Атлетико 3:0 Хетафе
Испания. Примера (2011/2012)
31 тур
1 апреля, воскресенье 14:00 Атлетико 3:0 Хетафе
12 тур
7 ноября, понедельник 01:00 Хетафе 3:2 Атлетико
Испания. Примера (2010/2011)
26 тур
2 марта, среда 22:00 Хетафе 1:1 Атлетико
7 тур
16 октября, суббота 20:00 Атлетико 2:0 Хетафе
Испания. Примера (2009/2010)
38 тур
15 мая, суббота 22:00 Атлетико 0:3 Хетафе
19 тур
24 января, воскресенье 21:00 Хетафе 1:0 Атлетико
Испания. Примера (2008/2009)
23 тур
15 февраля, воскресенье 23:00 Атлетико 1:1 Хетафе
4 тур
24 сентября, среда 23:00 Хетафе 1:2 Атлетико
Испания. Примера (2007/2008)
34 тур
27 апреля, воскресенье 19:00 Хетафе 1:1 Атлетико
15 тур
9 декабря, воскресенье 21:00 Атлетико 1:0 Хетафе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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