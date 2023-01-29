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Материалы

Сельта - Атлетик

29.01.2023, Воскресенье, 20:30 мск Испания. Примера, 19 тур Сельта - Атлетик
Испания. Примера (2021/2022)
32 тур
17 апреля, воскресенье 19:30 Атлетик 0:2 Сельта
3 тур
28 августа, суббота 18:00 Сельта 0:1 Атлетик
Испания. Примера (2020/2021)
27 тур
14 марта, воскресенье 16:00 Сельта 0:0 Атлетик
12 тур
4 декабря, пятница 23:00 Атлетик 0:2 Сельта
Испания. Примера (2019/2020)
20 тур
19 января, воскресенье 20:30 Атлетик 1:1 Сельта
8 тур
6 октября, воскресенье 15:00 Сельта 1:0 Атлетик
Испания. Примера (2018/2019)
37 тур
12 мая, воскресенье 19:30 Атлетик 3:1 Сельта
18 тур
7 января, понедельник 23:00 Сельта 1:2 Атлетик
Испания. Примера (2017/2018)
30 тур
31 марта, суббота 17:15 Атлетик 1:1 Сельта
11 тур
5 ноября, воскресенье 18:15 Сельта 3:1 Атлетик
Испания. Примера (2016/2017)
35 тур
30 апреля, воскресенье 21:45 Сельта 0:3 Атлетик
16 тур
19 декабря, понедельник 22:45 Атлетик 2:1 Сельта
Испания. Примера (2015/2016)
36 тур
1 мая, воскресенье 13:00 Атлетик 2:1 Сельта
17 тур
30 декабря, среда 22:30 Сельта 0:1 Атлетик
Испания. Примера (2014/2015)
27 тур
14 марта, суббота 23:59 Сельта 1:2 Атлетик
8 тур
18 октября, суббота 20:00 Атлетик 1:1 Сельта
Испания. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
ответный матч		 14 января, среда 22:00 Атлетик 0:2 Сельта
Испания. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
первый матч		 6 января, вторник 19:00 Сельта 2:4 Атлетик
Испания. Примера (2013/2014)
23 тур
11 февраля, вторник 01:00 Сельта 0:0 Атлетик
4 тур
16 сентября, понедельник 23:59 Атлетик 3:2 Сельта
Испания. Кубок (2013/2014)
1/16 финала
ответный матч		 20 декабря, пятница 00:30 Атлетик 4:0 Сельта
Испания. Кубок (2013/2014)
1/16 финала
первый матч		 7 декабря, суббота 23:00 Сельта 1:0 Атлетик
Испания. Примера (2012/2013)
34 тур
3 мая, пятница 23:00 Сельта 1:1 Атлетик
15 тур
9 декабря, воскресенье 20:00 Атлетик 1:0 Сельта
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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