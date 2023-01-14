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Вальядолид - Райо Вальекано

14.01.2023, Суббота, 16:00 мск Испания. Примера, 17 тур Вальядолид - Райо Вальекано
Испания. Примера (2018/2019)
37 тур
12 мая, воскресенье 19:30 Райо Вальекано 1:2 Вальядолид
18 тур
5 января, суббота 15:00 Вальядолид 0:1 Райо Вальекано
Испания. Сегунда (2017/2018)
29 тур
4 марта, воскресенье 20:00 Вальядолид 1:1 Райо Вальекано
8 тур
8 октября, воскресенье 17:00 Райо Вальекано 4:1 Вальядолид
Испания. Сегунда (2016/2017)
23 тур
28 января, суббота 22:00 Вальядолид 2:1 Райо Вальекано
2 тур
28 августа, воскресенье 22:00 Райо Вальекано 0:0 Вальядолид
Товарищеские матчи 2014

16 августа, суббота 21:45 Вальядолид 2:1 Райо Вальекано
Испания. Примера (2013/2014)
29 тур
22 марта, суббота 23:00 Вальядолид 1:1 Райо Вальекано
10 тур
25 октября, пятница 23:00 Райо Вальекано 0:3 Вальядолид
Испания. Кубок (2013/2014)
1/16 финала
ответный матч		 19 декабря, четверг 22:30 Райо Вальекано 3:1 Вальядолид
Испания. Кубок (2013/2014)
1/16 финала
первый матч		 7 декабря, суббота 01:00 Вальядолид 0:0 Райо Вальекано
Испания. Примера (2012/2013)
25 тур
24 февраля, воскресенье 15:00 Райо Вальекано 1:2 Вальядолид
6 тур
30 сентября, воскресенье 18:00 Вальядолид 6:1 Райо Вальекано
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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