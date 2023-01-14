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Реал Сосьедад - Атлетик

14.01.2023, Суббота, 23:00 мск Сан-Себастьян, стадион Реале Арена Испания. Примера, 17 тур Реал Сосьедад - Атлетик
Испания. Примера (2021/2022)
25 тур
20 февраля, воскресенье 23:00 Атлетик 4:0 Реал Сосьедад
12 тур
31 октября, воскресенье 23:00 Реал Сосьедад 1:1 Атлетик
Испания. Примера (2020/2021)
29 тур
7 апреля, среда 22:00 Реал Сосьедад 1:1 Атлетик
16 тур
31 декабря, четверг 16:00 Атлетик 0:1 Реал Сосьедад
Испания. Кубок (2019/2020)
Финал
3 апреля, суббота 22:30 Атлетик 0:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2019/2020)
23 тур
9 февраля, воскресенье 16:00 Реал Сосьедад 2:1 Атлетик
3 тур
30 августа, пятница 23:00 Атлетик 2:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2018/2019)
22 тур
2 февраля, суббота 18:15 Реал Сосьедад 2:1 Атлетик
8 тур
5 октября, пятница 22:00 Атлетик 1:3 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2017/2018)
35 тур
28 апреля, суббота 17:15 Реал Сосьедад 3:1 Атлетик
16 тур
16 декабря, суббота 18:15 Атлетик 0:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2016/2017)
27 тур
12 марта, воскресенье 14:00 Реал Сосьедад 0:2 Атлетик
8 тур
16 октября, воскресенье 17:15 Атлетик 3:2 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2015/2016)
25 тур
21 февраля, воскресенье 20:15 Атлетик 0:1 Реал Сосьедад
6 тур
27 сентября, воскресенье 21:30 Реал Сосьедад 0:0 Атлетик
Испания. Примера (2014/2015)
34 тур
28 апреля, вторник 23:00 Атлетик 1:1 Реал Сосьедад
15 тур
14 декабря, воскресенье 23:00 Реал Сосьедад 1:1 Атлетик
Испания. Примера (2013/2014)
37 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Атлетик 1:1 Реал Сосьедад
18 тур
5 января, воскресенье 23:00 Реал Сосьедад 2:0 Атлетик
Испания. Примера (2012/2013)
25 тур
23 февраля, суббота 00:30 Атлетик 1:3 Реал Сосьедад
6 тур
29 сентября, суббота 22:00 Реал Сосьедад 2:0 Атлетик
Испания. Примера (2011/2012)
26 тур
4 марта, воскресенье 19:00 Атлетик 2:0 Реал Сосьедад
7 тур
2 октября, воскресенье 14:00 Реал Сосьедад 1:2 Атлетик
Испания. Примера (2010/2011)
33 тур
23 апреля, суббота 23:55 Атлетик 2:1 Реал Сосьедад
14 тур
5 декабря, воскресенье 23:00 Реал Сосьедад 2:0 Атлетик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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