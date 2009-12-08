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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лестер - Бристоль Сити
Лестер - Бристоль Сити: обзор матча 08 декабря 2009
Лестер
08.12.2009, вторник, 22:45
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 20 тур
1 : 3
Завершен
Бристоль Сити
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Личные встречи
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Статистика матча Лестер - Бристоль Сити
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0
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