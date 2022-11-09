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Материалы

Осасуна - Барселона

08.11.2022, Вторник, 23:30 мск Памплона, стадион Эль Садар Трансляция: Okko Спорт Испания. Примера, 14 тур Осасуна - Барселона
Испания. Примера (2021/2022)
28 тур
13 марта, воскресенье 23:00 Барселона 4:0 Осасуна
17 тур
12 декабря, воскресенье 18:15 Осасуна 2:2 Барселона
Испания. Примера (2020/2021)
26 тур
6 марта, суббота 23:00 Осасуна 0:2 Барселона
11 тур
29 ноября, воскресенье 16:00 Барселона 4:0 Осасуна
Испания. Примера (2019/2020)
37 тур
16 июля, четверг 22:00 Барселона 1:2 Осасуна
3 тур
31 августа, суббота 18:00 Осасуна 2:2 Барселона
Испания. Примера (2016/2017)
34 тур
26 апреля, среда 20:30 Барселона 7:1 Осасуна
15 тур
10 декабря, суббота 15:00 Осасуна 0:3 Барселона
Испания. Примера (2013/2014)
28 тур
16 марта, воскресенье 20:00 Барселона 7:0 Осасуна
9 тур
19 октября, суббота 22:00 Осасуна 0:0 Барселона
Испания. Примера (2012/2013)
21 тур
27 января, воскресенье 22:00 Барселона 5:1 Осасуна
2 тур
26 августа, воскресенье 21:00 Осасуна 1:2 Барселона
Испания. Примера (2011/2012)
23 тур
11 февраля, суббота 23:00 Осасуна 3:2 Барселона
4 тур
17 сентября, суббота 22:00 Барселона 8:0 Осасуна
Испания. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
ответный матч		 13 января, пятница 01:00 Осасуна 1:2 Барселона
Испания. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
первый матч		 5 января, четверг 01:00 Барселона 4:0 Осасуна
Испания. Примера (2010/2011)
33 тур
23 апреля, суббота 22:00 Барселона 2:0 Осасуна
14 тур
4 декабря, суббота 22:45 Осасуна 0:3 Барселона
Испания. Примера (2009/2010)
28 тур
24 марта, среда 22:00 Барселона 2:0 Осасуна
9 тур
31 октября, суббота 22:00 Осасуна 1:1 Барселона
Испания. Примера (2008/2009)
37 тур
23 мая, суббота 23:00 Барселона 0:1 Осасуна
18 тур
11 января, воскресенье 23:00 Осасуна 2:3 Барселона
Испания. Примера (2007/2008)
22 тур
3 февраля, воскресенье 21:00 Барселона 1:0 Осасуна
3 тур
16 сентября, воскресенье 23:00 Осасуна 0:0 Барселона
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 9 ноября 2022, 12:18

    Барса в меньшинстве победила, ай да молодцы !!!!!!!!!!!!!!

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    Рейтинг: +142

    MaxiLeon 9 ноября 2022, 02:15

    кто в курсе почему Испанская Таблица игр перемешанные (вверх тормашками) ? 14 тур Барса с Осасуной и Реал с Кадисом ,
    33тур Барса с Осасуной 29 тур Кадис с Реалом ??? тут не только про Реал и Барса вся Испанская команды. Бомбардир перепутал таблицу или Календарь по своему усмотрению ???

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