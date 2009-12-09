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Англия. Чемпионшип
Барнсли - Сканторп Юнайтед
Барнсли - Сканторп Юнайтед: обзор матча 09 декабря 2009
Барнсли
09.12.2009, среда, 22:45
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Сканторп Юнайтед
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Статистика матча Барнсли - Сканторп Юнайтед
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