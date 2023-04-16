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Сочи - Краснодар

16.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Сочи, стадион Фишт Россия. Премьер-лига, 23 тур Сочи - Краснодар
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Зимний кубок РПЛ 2023
1 тур
3 февраля, пятница 19:30 Краснодар 1:0 Сочи
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
8 тур
3 сентября, суббота 18:30 Краснодар 2:1 Сочи
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
17 тур
5 декабря, воскресенье 19:00 Сочи 1:2 Краснодар
9 тур
26 сентября, воскресенье 19:00 Краснодар 3:0 Сочи
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
28 тур
1 мая, суббота 19:00 Краснодар 1:3 Сочи
9 тур
26 сентября, суббота 20:00 Сочи 1:1 Краснодар
Россия. Кубок (2020/2021)
1/8 финала
21 февраля, воскресенье 17:00 Краснодар 1:2 Сочи
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
22 тур
15 марта, воскресенье 14:00 Сочи 2:0 Краснодар
3 тур
27 июля, суббота 19:00 Краснодар 3:0 Сочи
Россия. Первый дивизион 2010
21 тур
30 июля, пятница 20:30 Краснодар 0:0 Сочи
1 тур
27 марта, суббота 16:00 Сочи 0:0 Краснодар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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