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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Факел - Сочи
Факел - Сочи: обзор матча 18 марта 2023
Факел
18.03.2023, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Сочи
34'
Г. Гонгадзе (П)
73'
Р. Магаль
79'
Е. Марков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - Сочи
Замена
В. Мастерной
️️️️
М. Браими
84'
Замена
М. Максимов
️️️️
Е. Марков
84'
81'
Вторая желтая
Г. Мелкадзе
80'
Желтая карточка
Г. Мелкадзе
ГОЛ! 3:0!
Е. Марков
Пас отдал
В. Якимов
79'
78'
Желтая карточка
А. Мещанинов
ГОЛ! 2:0!
Р. Магаль
Пас отдал
Е. Марков
73'
72'
Желтая карточка
И. Цаллагов
Замена
А. Мендель
️️️️
Р. Рабеи
71'
Замена
М. Ивахнов
️️️️
Г. Гонгадзе
71'
Желтая карточка
Е. Морозов
69'
Замена
Р. Магаль
️️️️
И. Альшин
63'
60'
Замена
К. Заика
️️️️
Т. Маргасов
60'
Замена
В. Сарвели
️️️️
Н. Бурмистров
60'
Замена
М. Сиссако
️️️️
А. Макарчук
Желтая карточка
И. Калинин
53'
45'
+1
Желтая карточка
С. Терехов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Гонгадзе
34'
25'
Желтая карточка
Н. Бурмистров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
71
Илья Свинов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
22
Реда Рабеи
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
5
Кирилл Кравцов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
78
Даниил Черняков
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
20
Тимофей Шипунов
АП
6
Амир Батырев
АП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
3-2-1-2-2
71
Свинов
13
Калинин
85
Морозов
2
Черов
23
Якимов
33
Квеквескири
22
Рабеи
11
Браими
10
Альшин
10
Гонгадзе
20
Марков
3-4-1-1-1
16
Адамов
32
Терехов
20
Юрганов
26
Мещанинов
34
Маргасов
15
Цаллагов
5
Кравцов
17
Макарчук
4
Юсупов
18
Бурмистров
77
Мелкадзе
22
Рабеи
8
Мендель
8
Мендель
22
Рабеи
11
Браими
71
Мастерной
71
Мастерной
11
Браими
10
Альшин
28
Магаль
28
Магаль
10
Альшин
10
Гонгадзе
56
Ивахнов
56
Ивахнов
10
Гонгадзе
20
Марков
21
Максимов
21
Максимов
20
Марков
17
Макарчук
5
Сиссако
5
Сиссако
17
Макарчук
34
Маргасов
27
Заика
27
Заика
34
Маргасов
18
Бурмистров
9
Сарвели
9
Сарвели
18
Бурмистров
Остались в запасе
Факел
Сочи
93
Алексей Городовой
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
12
Николай Заболотный
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
20
Тимофей Шипунов
АП
6
Амир Батырев
АП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
93
Алексей Городовой
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
20
Тимофей Шипунов
АП
6
Амир Батырев
АП
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Факел - Сочи
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Рашид Абусуев
Кирилл Большаков
Дополнительные помощники:
VAR – Иван Сиденков; AVAR – Адлан Хатуев
Резервный судья:
Иван Абросимов
Инспектор:
Сергей Зуев
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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