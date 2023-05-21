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ПСВ - Херенвен

21.05.2023, Воскресенье, 15:30 мск Голландия. Эредивизие, 33 тур ПСВ - Херенвен
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Матч начнется в 15:30 мск
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Матч начнется в 15:30 мск
Голландия. Эредивизие (2022/2023)
9 тур
9 октября, воскресенье 17:45 Херенвен 0:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2021/2022)
23 тур
20 февраля, воскресенье 18:45 ПСВ 3:1 Херенвен
14 тур
28 ноября, воскресенье 18:45 Херенвен 1:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
31 тур
2 мая, воскресенье 17:45 ПСВ 2:2 Херенвен
11 тур
6 декабря, воскресенье 18:45 Херенвен 2:2 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
33 тур
3 мая, воскресенье 00:00 Херенвен ПСВ
14 тур
24 ноября, воскресенье 16:30 ПСВ 2:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
22 тур
16 февраля, суббота 21:45 Херенвен 2:2 ПСВ
13 тур
24 ноября, суббота 22:45 ПСВ 3:0 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
24 тур
17 февраля, суббота 21:45 ПСВ 2:2 Херенвен
4 тур
10 сентября, воскресенье 13:30 Херенвен 2:0 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
19 тур
22 января, воскресенье 18:45 ПСВ 4:3 Херенвен
8 тур
1 октября, суббота 20:45 Херенвен 1:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
27 тур
12 марта, суббота 21:45 ПСВ 1:1 Херенвен
3 тур
22 августа, суббота 20:45 Херенвен 1:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
31 тур
18 апреля, суббота 20:45 ПСВ 4:1 Херенвен
7 тур
28 сентября, воскресенье 18:45 Херенвен 1:0 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
31 тур
5 апреля, суббота 20:45 Херенвен 3:0 ПСВ
14 тур
23 ноября, суббота 21:45 ПСВ 1:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
26 тур
9 марта, суббота 21:45 Херенвен 2:1 ПСВ
12 тур
11 ноября, воскресенье 19:30 ПСВ 5:1 Херенвен
Голландия. Кубок (2011/2012)
Плей-офф, 1/2 финала
21 марта, среда 23:45 Херенвен 1:5 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
26 тур
18 марта, воскресенье 17:30 ПСВ 5:1 Херенвен
17 тур
18 декабря, воскресенье 19:30 Херенвен 1:5 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
30 тур
10 апреля, воскресенье 18:30 ПСВ 2:2 Херенвен
1 тур
7 августа, суббота 22:45 Херенвен 1:3 ПСВ
Чемпионат Голландии (2009/2010)
32 тур
14 апреля, среда 22:00 Херенвен 2:2 ПСВ
10 тур
17 октября, суббота 22:45 ПСВ 1:0 Херенвен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 25 17 7 1 56:23 +33 58
2. Аякс 25 16 7 2 70:25 +45 55
3. Алкмаар 25 16 5 4 51:28 +23 53
4. ПСВ 25 16 4 5 66:30 +36 52
5. Твенте 25 12 8 5 42:21 +21 44
6. Спарта Рот 25 12 7 6 39:27 +12 43
7. Утрехт 25 10 8 7 41:39 +2 38
8. РКС Ваалвейк 24 8 8 8 39:37 +2 32
9. НЕК 25 6 13 6 32:25 +7 31
10. Херенвен 25 8 7 10 29:36 -7 31
11. Фортуна Сд 25 8 5 12 31:44 -13 29
12. Гоу Эхед Иглс 24 6 8 10 34:43 -9 26
13. Витесс 25 5 8 12 29:45 -16 23
14. Волендам 25 6 5 14 29:55 -26 23
15. Эммен 25 4 9 12 23:43 -20 21
16. Экселсиор 25 6 2 17 21:60 -39 20
17. Гронинген 25 4 5 16 25:50 -25 17
18. Камбур 25 4 4 17 19:45 -26 16
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