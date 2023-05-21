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Эммен - Фейеноорд

21.05.2023, Воскресенье, 15:30 мск Голландия. Эредивизие, 33 тур Эммен - Фейеноорд
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Матч начнется в 15:30 мск
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Матч начнется в 15:30 мск
Голландия. Эредивизие (2022/2023)
4 тур
27 августа, суббота 21:00 Фейеноорд 4:0 Эммен
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
27 тур
20 марта, суббота 22:00 Фейеноорд 1:1 Эммен
7 тур
1 ноября, воскресенье 16:30 Эммен 2:3 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
21 тур
1 февраля, суббота 21:45 Фейеноорд 3:0 Эммен
7 тур
22 сентября, воскресенье 15:30 Эммен 3:3 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
24 тур
3 марта, воскресенье 18:45 Фейеноорд 4:0 Эммен
15 тур
9 декабря, воскресенье 16:30 Эммен 1:4 Фейеноорд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 25 17 7 1 56:23 +33 58
2. Аякс 25 16 7 2 70:25 +45 55
3. Алкмаар 25 16 5 4 51:28 +23 53
4. ПСВ 25 16 4 5 66:30 +36 52
5. Твенте 25 12 8 5 42:21 +21 44
6. Спарта Рот 25 12 7 6 39:27 +12 43
7. Утрехт 25 10 8 7 41:39 +2 38
8. РКС Ваалвейк 24 8 8 8 39:37 +2 32
9. НЕК 25 6 13 6 32:25 +7 31
10. Херенвен 25 8 7 10 29:36 -7 31
11. Фортуна Сд 25 8 5 12 31:44 -13 29
12. Гоу Эхед Иглс 24 6 8 10 34:43 -9 26
13. Витесс 25 5 8 12 29:45 -16 23
14. Волендам 25 6 5 14 29:55 -26 23
15. Эммен 25 4 9 12 23:43 -20 21
16. Экселсиор 25 6 2 17 21:60 -39 20
17. Гронинген 25 4 5 16 25:50 -25 17
18. Камбур 25 4 4 17 19:45 -26 16
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