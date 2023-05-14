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Гронинген - Аякс

14.05.2023, Воскресенье, 15:30 мск Голландия. Эредивизие, 32 тур Гронинген - Аякс
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Матч начнется в 15:30 мск
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Матч начнется в 15:30 мск
Голландия. Эредивизие (2022/2023)
2 тур
14 августа, воскресенье 15:30 Аякс 6:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2021/2022)
28 тур
2 апреля, суббота 17:30 Гронинген 1:3 Аякс
7 тур
25 сентября, суббота 19:45 Аякс 3:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
25 тур
7 марта, воскресенье 14:15 Аякс 3:1 Гронинген
4 тур
4 октября, воскресенье 13:15 Гронинген 1:0 Аякс
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
20 тур
26 января, воскресенье 16:30 Гронинген 2:1 Аякс
8 тур
28 сентября, суббота 20:45 Аякс 2:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
31 тур
20 апреля, суббота 19:30 Гронинген 0:1 Аякс
5 тур
15 сентября, суббота 21:45 Аякс 3:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
29 тур
1 апреля, воскресенье 15:30 Гронинген 1:2 Аякс
2 тур
20 августа, воскресенье 15:30 Аякс 3:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
25 тур
5 марта, воскресенье 16:30 Гронинген 1:1 Аякс
15 тур
4 декабря, воскресенье 18:45 Аякс 2:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
23 тур
14 февраля, воскресенье 14:30 Гронинген 1:2 Аякс
7 тур
26 сентября, суббота 20:45 Аякс 2:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
18 тур
16 января, пятница 22:00 Аякс 2:0 Гронинген
4 тур
31 августа, воскресенье 16:30 Гронинген 2:0 Аякс
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
22 тур
6 февраля, четверг 23:45 Аякс 2:1 Гронинген
5 тур
1 сентября, воскресенье 14:30 Гронинген 1:1 Аякс
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
34 тур
12 мая, воскресенье 16:30 Гронинген 0:2 Аякс
16 тур
8 декабря, суббота 23:45 Аякс 2:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
31 тур
22 апреля, воскресенье 18:30 Аякс 2:0 Гронинген
8 тур
2 октября, воскресенье 16:30 Гронинген 1:0 Аякс
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
30 тур
10 апреля, воскресенье 16:30 Аякс 2:0 Гронинген
1 тур
8 августа, воскресенье 16:30 Гронинген 2:2 Аякс
Чемпионат Голландии (2009/2010)
29 тур
28 марта, воскресенье 16:30 Аякс 3:0 Гронинген
1 тур
2 августа, воскресенье 16:30 Гронинген 0:2 Аякс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 25 17 7 1 56:23 +33 58
2. Аякс 25 16 7 2 70:25 +45 55
3. Алкмаар 25 16 5 4 51:28 +23 53
4. ПСВ 25 16 4 5 66:30 +36 52
5. Твенте 25 12 8 5 42:21 +21 44
6. Спарта Рот 25 12 7 6 39:27 +12 43
7. Утрехт 25 10 8 7 41:39 +2 38
8. РКС Ваалвейк 24 8 8 8 39:37 +2 32
9. НЕК 25 6 13 6 32:25 +7 31
10. Херенвен 25 8 7 10 29:36 -7 31
11. Фортуна Сд 25 8 5 12 31:44 -13 29
12. Гоу Эхед Иглс 24 6 8 10 34:43 -9 26
13. Витесс 25 5 8 12 29:45 -16 23
14. Волендам 25 6 5 14 29:55 -26 23
15. Эммен 25 4 9 12 23:43 -20 21
16. Экселсиор 25 6 2 17 21:60 -39 20
17. Гронинген 25 4 5 16 25:50 -25 17
18. Камбур 25 4 4 17 19:45 -26 16
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