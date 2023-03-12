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Херенвен - Аякс

12.03.2023, Воскресенье, 16:30 мск Голландия. Эредивизие, 25 тур Херенвен - Аякс
Голландия. Эредивизие (2022/2023)
6 тур
10 сентября, суббота 19:45 Аякс 5:0 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2021/2022)
33 тур
11 мая, среда 21:00 Аякс 5:0 Херенвен
9 тур
16 октября, суббота 19:45 Херенвен 0:2 Аякс
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
28 тур
4 апреля, воскресенье 17:45 Херенвен 1:2 Аякс
5 тур
18 октября, воскресенье 15:30 Аякс 5:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
26 тур
7 марта, суббота 22:45 Херенвен 1:3 Аякс
6 тур
14 сентября, суббота 19:30 Аякс 4:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
18 тур
20 января, воскресенье 18:45 Аякс 4:4 Херенвен
9 тур
20 октября, суббота 21:45 Херенвен 0:4 Аякс
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
27 тур
11 марта, воскресенье 16:30 Аякс 4:1 Херенвен
7 тур
1 октября, воскресенье 15:30 Херенвен 0:4 Аякс
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
31 тур
16 апреля, воскресенье 17:45 Аякс 5:1 Херенвен
14 тур
27 ноября, воскресенье 16:30 Херенвен 0:1 Аякс
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
32 тур
20 апреля, среда 21:45 Херенвен 0:2 Аякс
15 тур
5 декабря, суббота 22:45 Аякс 5:2 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
27 тур
15 марта, воскресенье 16:30 Херенвен 1:4 Аякс
13 тур
22 ноября, суббота 22:45 Аякс 4:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
24 тур
16 февраля, воскресенье 19:30 Аякс 3:0 Херенвен
4 тур
23 августа, пятница 22:00 Херенвен 3:3 Аякс
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
31 тур
19 апреля, пятница 22:00 Аякс 1:1 Херенвен
4 тур
2 сентября, воскресенье 18:30 Херенвен 2:2 Аякс
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
29 тур
11 апреля, среда 23:00 Херенвен 0:5 Аякс
2 тур
14 августа, воскресенье 16:30 Аякс 5:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
33 тур
1 мая, воскресенье 16:30 Херенвен 1:2 Аякс
11 тур
27 октября, среда 21:00 Аякс 3:1 Херенвен
Чемпионат Голландии (2009/2010)
23 тур
13 февраля, суббота 21:45 Херенвен 0:2 Аякс
14 тур
22 ноября, воскресенье 16:30 Аякс 5:1 Херенвен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 25 17 7 1 56:23 +33 58
2. Аякс 25 16 7 2 70:25 +45 55
3. Алкмаар 25 16 5 4 51:28 +23 53
4. ПСВ 25 16 4 5 66:30 +36 52
5. Твенте 25 12 8 5 42:21 +21 44
6. Спарта Рот 25 12 7 6 39:27 +12 43
7. Утрехт 25 10 8 7 41:39 +2 38
8. РКС Ваалвейк 24 8 8 8 39:37 +2 32
9. НЕК 25 6 13 6 32:25 +7 31
10. Херенвен 25 8 7 10 29:36 -7 31
11. Фортуна Сд 25 8 5 12 31:44 -13 29
12. Гоу Эхед Иглс 24 6 8 10 34:43 -9 26
13. Витесс 25 5 8 12 29:45 -16 23
14. Волендам 25 6 5 14 29:55 -26 23
15. Эммен 25 4 9 12 23:43 -20 21
16. Экселсиор 25 6 2 17 21:60 -39 20
17. Гронинген 25 4 5 16 25:50 -25 17
18. Камбур 25 4 4 17 19:45 -26 16
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