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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Твенте
Фортуна - Твенте: обзор матча 11 марта 2023
Фортуна
11.03.2023, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 25 тур
0 : 3
Завершен
Твенте
67'
В. Черны
71'
М. Угальде
77'
М. Угальде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Твенте
90'
Замена
S. Sybrandy
️️️️
В. Черны
89'
Желтая карточка
М. Влап
Желтая карточка
М. ван Бейнен
86'
Замена
Д. Канджано
️️️️
Т. Бейтинк
82'
Замена
М. ван Бейнен
️️️️
Д. Кокс
82'
Замена
Т. Таски
️️️️
Т. Нослин
82'
81'
Замена
Х. Плегесуэло
️️️️
М. Хилгерс
77'
ГОЛ! 0:3!
М. Угальде
Пас отдал
В. Черны
71'
ГОЛ! 0:2!
М. Угальде
Пас отдал
М. Влап
67'
ГОЛ! 0:1!
В. Черны
Пас отдал
Р. Зерруки
62'
Замена
Д. Бренет
️️️️
А. Сампстед
Замена
Р. Вита
️️️️
У. Эмбалу
62'
Замена
П. Глэдон
️️️️
А. Ферати
61'
54'
Желтая карточка
М. Хилгерс
46'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
С. Стейн
Желтая карточка
Т. Нослин
40'
Желтая карточка
А. Ферати
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Арианит Ферати
ЦП
11
Умару Эмбалу
ПВ
14
Тижани Нослин
ПВ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
14
Сем Стейн
АП
14
Мичел Влап
АП
9
Манфред Угальде
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Фортуна
22
Том Хендрикс
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
28
Ferhat Cakir
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
7
Тунахан Таски
ПВ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Твенте
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
8
Irakli Yegoian
ЦП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
21
Sander Sybrandy
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Пандур
27
Кокс
3
Гут
22
Сиовас
12
Пинту
6
Дуарте
8
Бистрович
10
Ферати
11
Эмбалу
14
Нослин
29
Бейтинк
3-2-1-2-2
1
Уннершталь
2
Хилгерс
3
Преппер
2
Сампстед
5
Смал
5
Салах-Эддин
6
Зерруки
14
Стейн
14
Влап
18
Черны
9
Угальде
11
Эмбалу
21
Вита
21
Вита
11
Эмбалу
27
Кокс
18
ван Бейнен
18
ван Бейнен
27
Кокс
29
Бейтинк
11
Канджано
11
Канджано
29
Бейтинк
14
Нослин
7
Таски
7
Таски
14
Нослин
10
Ферати
19
Глэдон
19
Глэдон
10
Ферати
2
Хилгерс
5
Плегесуэло
5
Плегесуэло
2
Хилгерс
2
Сампстед
30
Бренет
30
Бренет
2
Сампстед
18
Черны
21
21
18
Черны
14
Стейн
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
14
Стейн
Остались в запасе
Фортуна
Твенте
22
Том Хендрикс
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
28
Ferhat Cakir
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
Главный тренер
Хулио Веласкес
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
8
Irakli Yegoian
ЦП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
Главный тренер
Рон Янс
Остались в запасе
22
Том Хендрикс
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
28
Ferhat Cakir
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
8
Irakli Yegoian
ЦП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Рон Янс
Статистика матча Фортуна - Твенте
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
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Фортуна
Твенте
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
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«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
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