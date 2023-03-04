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Твенте - Херенвен

04.03.2023, Суббота, 23:00 мск Голландия. Эредивизие, 24 тур Твенте - Херенвен
Голландия. Эредивизие (2022/2023)
7 тур
18 сентября, воскресенье 15:30 Херенвен 2:1 Твенте
Голландия. Эредивизие (2021/2022)
19 тур
15 января, суббота 22:00 Твенте 2:0 Херенвен
7 тур
26 сентября, воскресенье 15:30 Херенвен 2:3 Твенте
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
27 тур
19 марта, пятница 22:00 Херенвен 0:0 Твенте
20 тур
31 января, воскресенье 14:15 Твенте 0:0 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
25 тур
29 февраля, суббота 22:45 Твенте 2:3 Херенвен
4 тур
24 августа, суббота 21:45 Херенвен 0:0 Твенте
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
21 тур
3 февраля, суббота 20:30 Херенвен 1:0 Твенте
12 тур
18 ноября, суббота 20:30 Твенте 0:4 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
23 тур
18 февраля, суббота 20:30 Твенте 1:0 Херенвен
5 тур
10 сентября, суббота 21:45 Херенвен 3:1 Твенте
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
22 тур
6 февраля, суббота 21:45 Херенвен 1:3 Твенте
12 тур
7 ноября, суббота 20:30 Твенте 1:4 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
34 тур
17 мая, воскресенье 15:30 Херенвен 1:3 Твенте
11 тур
1 ноября, суббота 21:45 Твенте 2:0 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
22 тур
5 февраля, среда 23:45 Херенвен 0:2 Твенте
5 тур
31 августа, суббота 20:45 Твенте 1:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
24 тур
23 февраля, суббота 23:45 Херенвен 2:1 Твенте
6 тур
23 сентября, воскресенье 16:30 Твенте 1:0 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
33 тур
2 мая, среда 22:00 Твенте 3:4 Херенвен
3 тур
20 августа, суббота 21:45 Херенвен 1:5 Твенте
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
18 тур
12 декабря, воскресенье 16:30 Херенвен 6:2 Твенте
2 тур
14 августа, суббота 22:45 Твенте 0:0 Херенвен
Чемпионат Голландии (2009/2010)
31 тур
10 апреля, суббота 20:45 Твенте 2:0 Херенвен
7 тур
20 сентября, воскресенье 16:30 Херенвен 0:2 Твенте
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 25 17 7 1 56:23 +33 58
2. Аякс 25 16 7 2 70:25 +45 55
3. Алкмаар 25 16 5 4 51:28 +23 53
4. ПСВ 25 16 4 5 66:30 +36 52
5. Твенте 25 12 8 5 42:21 +21 44
6. Спарта Рот 25 12 7 6 39:27 +12 43
7. Утрехт 25 10 8 7 41:39 +2 38
8. РКС Ваалвейк 24 8 8 8 39:37 +2 32
9. НЕК 25 6 13 6 32:25 +7 31
10. Херенвен 25 8 7 10 29:36 -7 31
11. Фортуна Сд 25 8 5 12 31:44 -13 29
12. Гоу Эхед Иглс 24 6 8 10 34:43 -9 26
13. Витесс 25 5 8 12 29:45 -16 23
14. Волендам 25 6 5 14 29:55 -26 23
15. Эммен 25 4 9 12 23:43 -20 21
16. Экселсиор 25 6 2 17 21:60 -39 20
17. Гронинген 25 4 5 16 25:50 -25 17
18. Камбур 25 4 4 17 19:45 -26 16
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