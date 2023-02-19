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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Твенте
Гоу Эхед Иглс - Твенте: обзор матча 19 февраля 2023
Гоу Эхед Иглс
19.02.2023, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 22 тур
2 : 0
Завершен
Твенте
6'
Ф. Ромменс
16'
И. Лидберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - Твенте
Замена
С. Соу
️️️️
F. Stokkers
88'
Замена
Ф. Оппегард
️️️️
Б. Адеканье
78'
75'
Желтая карточка
М. Влап
71'
Замена
М. Угальде
️️️️
С. Стейн
71'
Замена
Д. Ротс
️️️️
В. Мисиджан
46'
Замена
М. Влап
️️️️
А. Салах-Эддин
46'
Замена
А. Сампстед
️️️️
М. Брюнс
Замена
Р. Фернандес
️️️️
В. Тор Виллумсон
34'
ГОЛ! 2:0!
И. Лидберг
Пас отдал
Ф. Ромменс
16'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ромменс
Пас отдал
Х. Фонтан
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
21
Джей Идзес
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
3
Геррит Наубер
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
5
Гийс Смал
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
14
Сем Стейн
АП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Гоу Эхед Иглс
22
Erwin Mulder
ВР
22
Лука Плогман
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
20
Xander Blomme
ЦП
24
Jahnoah Markelo
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
19
Силла Соу
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
14
Мичел Влап
АП
11
Дан Ротс
ПВ
10
Денильо Клеонис
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
3-1-1-1-4
12
де Ланж
3
Фонтан
6
Амофа
20
Дейл
11
Виллумсон
21
Идзес
88
Ромменс
3
Наубер
27
3
Лидберг
11
Адеканье
3-2-1-1-3
1
Уннершталь
5
Салах-Эддин
2
Хилгерс
38
Брюнс
30
Бренет
5
Смал
6
Киоло
14
Стейн
9
ван Вольфсвинкел
18
Черны
7
Мисиджан
11
Адеканье
22
Оппегард
22
Оппегард
11
Адеканье
11
Виллумсон
7
Фернандес
7
Фернандес
11
Виллумсон
27
19
Соу
19
Соу
27
38
Брюнс
2
Сампстед
2
Сампстед
38
Брюнс
5
Салах-Эддин
14
Влап
14
Влап
5
Салах-Эддин
7
Мисиджан
11
Ротс
11
Ротс
7
Мисиджан
14
Стейн
9
Угальде
9
Угальде
14
Стейн
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Твенте
22
Erwin Mulder
ВР
22
Лука Плогман
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
20
Xander Blomme
ЦП
24
Jahnoah Markelo
ЦП
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
10
Денильо Клеонис
ПВ
Главный тренер
Рон Янс
Остались в запасе
22
Erwin Mulder
ВР
22
Лука Плогман
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
20
Xander Blomme
ЦП
24
Jahnoah Markelo
ЦП
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
10
Денильо Клеонис
ПВ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Главный тренер
Рон Янс
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Твенте
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Аделааршорст
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