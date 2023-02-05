Фейеноорд - ПСВ

|7 тур
|18 сентября, воскресенье
|15:30
|ПСВ
|4:3
|Фейеноорд
|32 тур
|8 мая, воскресенье
|17:45
|Фейеноорд
|2:2
|ПСВ
|5 тур
|19 сентября, воскресенье
|15:30
|ПСВ
|0:4
|Фейеноорд
|26 тур
|14 марта, воскресенье
|16:30
|ПСВ
|1:1
|Фейеноорд
|20 тур
|31 января, воскресенье
|16:30
|Фейеноорд
|3:1
|ПСВ
|25 тур
|1 марта, воскресенье
|16:30
|ПСВ
|1:1
|Фейеноорд
|17 тур
|15 декабря, воскресенье
|16:30
|Фейеноорд
|3:1
|ПСВ
|23 тур
|24 февраля, воскресенье
|16:30
|ПСВ
|1:1
|Фейеноорд
|14 тур
|2 декабря, воскресенье
|16:30
|Фейеноорд
|2:1
|ПСВ
|25 тур
|25 февраля, воскресенье
|16:30
|Фейеноорд
|1:3
|ПСВ
|5 тур
|17 сентября, воскресенье
|17:45
|ПСВ
|1:0
|Фейеноорд
|24 тур
|26 февраля, воскресенье
|16:30
|Фейеноорд
|2:1
|ПСВ
|6 тур
|18 сентября, воскресенье
|15:30
|ПСВ
|0:1
|Фейеноорд
|18 тур
|17 января, воскресенье
|16:30
|Фейеноорд
|0:2
|ПСВ
|4 тур
|30 августа, воскресенье
|17:45
|ПСВ
|3:1
|Фейеноорд
|28 тур
|22 марта, воскресенье
|16:30
|Фейеноорд
|2:1
|ПСВ
|14 тур
|17 декабря, среда
|22:45
|ПСВ
|4:3
|Фейеноорд
|32 тур
|13 апреля, воскресенье
|18:30
|ПСВ
|0:2
|Фейеноорд
|15 тур
|1 декабря, воскресенье
|17:30
|Фейеноорд
|3:1
|ПСВ
|24 тур
|24 февраля, воскресенье
|15:30
|Фейеноорд
|2:1
|ПСВ
|6 тур
|23 сентября, воскресенье
|18:30
|ПСВ
|3:0
|Фейеноорд
|23 тур
|26 февраля, воскресенье
|17:30
|ПСВ
|3:2
|Фейеноорд
|15 тур
|4 декабря, воскресенье
|15:30
|Фейеноорд
|2:0
|ПСВ
|32 тур
|24 апреля, воскресенье
|16:30
|Фейеноорд
|3:1
|ПСВ
|10 тур
|24 октября, воскресенье
|16:30
|ПСВ
|10:0
|Фейеноорд
|31 тур
|11 апреля, воскресенье
|14:30
|ПСВ
|0:0
|Фейеноорд
|7 тур
|20 сентября, воскресенье
|16:30
|Фейеноорд
|1:3
|ПСВ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Фейеноорд
|25
|17
|7
|1
|56:23
|+33
|58
|2.
|Аякс
|25
|16
|7
|2
|70:25
|+45
|55
|3.
|Алкмаар
|25
|16
|5
|4
|51:28
|+23
|53
|4.
|ПСВ
|25
|16
|4
|5
|66:30
|+36
|52
|5.
|Твенте
|25
|12
|8
|5
|42:21
|+21
|44
|6.
|Спарта Рот
|25
|12
|7
|6
|39:27
|+12
|43
|7.
|Утрехт
|25
|10
|8
|7
|41:39
|+2
|38
|8.
|РКС Ваалвейк
|24
|8
|8
|8
|39:37
|+2
|32
|9.
|НЕК
|25
|6
|13
|6
|32:25
|+7
|31
|10.
|Херенвен
|25
|8
|7
|10
|29:36
|-7
|31
|11.
|Фортуна Сд
|25
|8
|5
|12
|31:44
|-13
|29
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|24
|6
|8
|10
|34:43
|-9
|26
|13.
|Витесс
|25
|5
|8
|12
|29:45
|-16
|23
|14.
|Волендам
|25
|6
|5
|14
|29:55
|-26
|23
|15.
|Эммен
|25
|4
|9
|12
|23:43
|-20
|21
|16.
|Экселсиор
|25
|6
|2
|17
|21:60
|-39
|20
|17.
|Гронинген
|25
|4
|5
|16
|25:50
|-25
|17
|18.
|Камбур
|25
|4
|4
|17
|19:45
|-26
|16