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Фейеноорд - ПСВ

05.02.2023, Воскресенье, 16:30 мск Роттердам, стадион Де Кейп Голландия. Эредивизие, 20 тур Фейеноорд - ПСВ
Голландия. Эредивизие (2022/2023)
7 тур
18 сентября, воскресенье 15:30 ПСВ 4:3 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2021/2022)
32 тур
8 мая, воскресенье 17:45 Фейеноорд 2:2 ПСВ
5 тур
19 сентября, воскресенье 15:30 ПСВ 0:4 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
26 тур
14 марта, воскресенье 16:30 ПСВ 1:1 Фейеноорд
20 тур
31 января, воскресенье 16:30 Фейеноорд 3:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
25 тур
1 марта, воскресенье 16:30 ПСВ 1:1 Фейеноорд
17 тур
15 декабря, воскресенье 16:30 Фейеноорд 3:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
23 тур
24 февраля, воскресенье 16:30 ПСВ 1:1 Фейеноорд
14 тур
2 декабря, воскресенье 16:30 Фейеноорд 2:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
25 тур
25 февраля, воскресенье 16:30 Фейеноорд 1:3 ПСВ
5 тур
17 сентября, воскресенье 17:45 ПСВ 1:0 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
24 тур
26 февраля, воскресенье 16:30 Фейеноорд 2:1 ПСВ
6 тур
18 сентября, воскресенье 15:30 ПСВ 0:1 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
18 тур
17 января, воскресенье 16:30 Фейеноорд 0:2 ПСВ
4 тур
30 августа, воскресенье 17:45 ПСВ 3:1 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
28 тур
22 марта, воскресенье 16:30 Фейеноорд 2:1 ПСВ
14 тур
17 декабря, среда 22:45 ПСВ 4:3 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
32 тур
13 апреля, воскресенье 18:30 ПСВ 0:2 Фейеноорд
15 тур
1 декабря, воскресенье 17:30 Фейеноорд 3:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
24 тур
24 февраля, воскресенье 15:30 Фейеноорд 2:1 ПСВ
6 тур
23 сентября, воскресенье 18:30 ПСВ 3:0 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
23 тур
26 февраля, воскресенье 17:30 ПСВ 3:2 Фейеноорд
15 тур
4 декабря, воскресенье 15:30 Фейеноорд 2:0 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
32 тур
24 апреля, воскресенье 16:30 Фейеноорд 3:1 ПСВ
10 тур
24 октября, воскресенье 16:30 ПСВ 10:0 Фейеноорд
Чемпионат Голландии (2009/2010)
31 тур
11 апреля, воскресенье 14:30 ПСВ 0:0 Фейеноорд
7 тур
20 сентября, воскресенье 16:30 Фейеноорд 1:3 ПСВ
Суперкубок Голландии 2008
Финал
23 августа, суббота 20:00 ПСВ 2:0 Фейеноорд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 25 17 7 1 56:23 +33 58
2. Аякс 25 16 7 2 70:25 +45 55
3. Алкмаар 25 16 5 4 51:28 +23 53
4. ПСВ 25 16 4 5 66:30 +36 52
5. Твенте 25 12 8 5 42:21 +21 44
6. Спарта Рот 25 12 7 6 39:27 +12 43
7. Утрехт 25 10 8 7 41:39 +2 38
8. РКС Ваалвейк 24 8 8 8 39:37 +2 32
9. НЕК 25 6 13 6 32:25 +7 31
10. Херенвен 25 8 7 10 29:36 -7 31
11. Фортуна Сд 25 8 5 12 31:44 -13 29
12. Гоу Эхед Иглс 24 6 8 10 34:43 -9 26
13. Витесс 25 5 8 12 29:45 -16 23
14. Волендам 25 6 5 14 29:55 -26 23
15. Эммен 25 4 9 12 23:43 -20 21
16. Экселсиор 25 6 2 17 21:60 -39 20
17. Гронинген 25 4 5 16 25:50 -25 17
18. Камбур 25 4 4 17 19:45 -26 16
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