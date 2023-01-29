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Материалы

Твенте - Фейеноорд

29.01.2023, Воскресенье, 14:15 мск Голландия. Эредивизие, 19 тур Твенте - Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2022/2023)
9 тур
9 октября, воскресенье 15:30 Фейеноорд 2:0 Твенте
Голландия. Эредивизие (2021/2022)
34 тур
15 мая, воскресенье 15:30 Фейеноорд 1:2 Твенте
14 тур
28 ноября, воскресенье 16:30 Твенте 0:0 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
23 тур
21 февраля, воскресенье 14:15 Твенте 2:2 Фейеноорд
2 тур
20 сентября, воскресенье 15:30 Фейеноорд 1:1 Твенте
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
33 тур
3 мая, воскресенье 00:00 Твенте Фейеноорд
8 тур
29 сентября, воскресенье 17:45 Фейеноорд 5:1 Твенте
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
30 тур
8 апреля, воскресенье 15:30 Твенте 1:3 Фейеноорд
1 тур
13 августа, воскресенье 15:30 Фейеноорд 2:1 Твенте
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
21 тур
5 февраля, воскресенье 16:30 Твенте 0:2 Фейеноорд
2 тур
14 августа, воскресенье 15:30 Фейеноорд 2:0 Твенте
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
30 тур
10 апреля, воскресенье 17:45 Твенте 0:1 Фейеноорд
13 тур
22 ноября, воскресенье 16:30 Фейеноорд 5:0 Твенте
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
18 тур
18 января, воскресенье 16:30 Фейеноорд 3:1 Твенте
4 тур
31 августа, воскресенье 18:45 Твенте 0:0 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
25 тур
23 февраля, воскресенье 19:30 Твенте 2:2 Фейеноорд
2 тур
11 августа, воскресенье 14:30 Фейеноорд 1:4 Твенте
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
20 тур
27 января, воскресенье 17:30 Фейеноорд 0:0 Твенте
11 тур
4 ноября, воскресенье 17:30 Твенте 3:0 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
26 тур
18 марта, воскресенье 17:30 Твенте 0:2 Фейеноорд
17 тур
18 декабря, воскресенье 17:30 Фейеноорд 3:2 Твенте
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
21 тур
30 января, воскресенье 16:30 Твенте 2:1 Фейеноорд
9 тур
16 октября, суббота 22:45 Фейеноорд 0:1 Твенте
Чемпионат Голландии (2009/2010)
33 тур
18 апреля, воскресенье 16:30 Твенте 2:0 Фейеноорд
5 тур
30 августа, воскресенье 16:30 Фейеноорд 1:1 Твенте
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 25 17 7 1 56:23 +33 58
2. Аякс 25 16 7 2 70:25 +45 55
3. Алкмаар 25 16 5 4 51:28 +23 53
4. ПСВ 25 16 4 5 66:30 +36 52
5. Твенте 25 12 8 5 42:21 +21 44
6. Спарта Рот 25 12 7 6 39:27 +12 43
7. Утрехт 25 10 8 7 41:39 +2 38
8. РКС Ваалвейк 24 8 8 8 39:37 +2 32
9. НЕК 25 6 13 6 32:25 +7 31
10. Херенвен 25 8 7 10 29:36 -7 31
11. Фортуна Сд 25 8 5 12 31:44 -13 29
12. Гоу Эхед Иглс 24 6 8 10 34:43 -9 26
13. Витесс 25 5 8 12 29:45 -16 23
14. Волендам 25 6 5 14 29:55 -26 23
15. Эммен 25 4 9 12 23:43 -20 21
16. Экселсиор 25 6 2 17 21:60 -39 20
17. Гронинген 25 4 5 16 25:50 -25 17
18. Камбур 25 4 4 17 19:45 -26 16
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