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Херенвен - Витесс

28.01.2023, Суббота, 22:00 мск Голландия. Эредивизие, 19 тур Херенвен - Витесс
Голландия. Эредивизие (2022/2023)
3 тур
20 августа, суббота 17:30 Витесс 0:4 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2021/2022)
32 тур
8 мая, воскресенье 15:30 Витесс 1:2 Херенвен
11 тур
30 октября, суббота 21:00 Херенвен 1:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
21 тур
6 февраля, суббота 23:00 Херенвен 1:0 Витесс
12 тур
13 декабря, воскресенье 14:15 Витесс 1:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
23 тур
16 февраля, воскресенье 14:15 Витесс 4:2 Херенвен
15 тур
29 ноября, пятница 22:00 Херенвен 3:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
20 тур
2 февраля, суббота 20:30 Витесс 2:2 Херенвен
2 тур
19 августа, воскресенье 17:45 Херенвен 1:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
19 тур
20 января, суббота 22:45 Витесс 1:1 Херенвен
9 тур
22 октября, воскресенье 17:45 Херенвен 0:4 Витесс
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
30 тур
8 апреля, суббота 19:30 Витесс 4:2 Херенвен
13 тур
19 ноября, суббота 20:30 Херенвен 1:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
23 тур
13 февраля, суббота 22:45 Витесс 3:0 Херенвен
7 тур
26 сентября, суббота 19:30 Херенвен 0:0 Витесс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
Плей-офф за место в Лиге Европы, Финал
ответный матч		 31 мая, воскресенье 17:45 Витесс 5:2 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
Плей-офф за место в Лиге Европы, Финал
первый матч		 28 мая, четверг 21:45 Херенвен 2:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
19 тур
24 января, суббота 22:45 Херенвен 4:1 Витесс
6 тур
20 сентября, суббота 22:45 Витесс 1:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
30 тур
29 марта, суббота 21:45 Витесс 2:2 Херенвен
10 тур
19 октября, суббота 22:45 Херенвен 2:3 Витесс
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
18 тур
22 декабря, суббота 21:45 Херенвен 2:1 Витесс
8 тур
6 октября, суббота 21:45 Витесс 3:3 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
31 тур
21 апреля, суббота 20:45 Херенвен 1:1 Витесс
8 тур
1 октября, суббота 21:45 Витесс 1:1 Херенвен
Голландия. Кубок (2011/2012)
Плей-офф, 1/4 финала
31 января, вторник 23:45 Витесс 1:2 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
27 тур
12 марта, суббота 22:45 Витесс 1:1 Херенвен
5 тур
11 сентября, суббота 21:45 Херенвен 2:1 Витесс
Чемпионат Голландии (2009/2010)
27 тур
14 марта, воскресенье 16:30 Витесс 0:1 Херенвен
3 тур
15 августа, суббота 22:45 Херенвен 1:0 Витесс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 25 17 7 1 56:23 +33 58
2. Аякс 25 16 7 2 70:25 +45 55
3. Алкмаар 25 16 5 4 51:28 +23 53
4. ПСВ 25 16 4 5 66:30 +36 52
5. Твенте 25 12 8 5 42:21 +21 44
6. Спарта Рот 25 12 7 6 39:27 +12 43
7. Утрехт 25 10 8 7 41:39 +2 38
8. РКС Ваалвейк 24 8 8 8 39:37 +2 32
9. НЕК 25 6 13 6 32:25 +7 31
10. Херенвен 25 8 7 10 29:36 -7 31
11. Фортуна Сд 25 8 5 12 31:44 -13 29
12. Гоу Эхед Иглс 24 6 8 10 34:43 -9 26
13. Витесс 25 5 8 12 29:45 -16 23
14. Волендам 25 6 5 14 29:55 -26 23
15. Эммен 25 4 9 12 23:43 -20 21
16. Экселсиор 25 6 2 17 21:60 -39 20
17. Гронинген 25 4 5 16 25:50 -25 17
18. Камбур 25 4 4 17 19:45 -26 16
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