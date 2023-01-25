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Фейеноорд - НЕК

25.01.2023, Среда, 23:00 мск Голландия. Эредивизие, 18 тур Фейеноорд - НЕК
Голландия. Эредивизие (2022/2023)
8 тур
2 октября, воскресенье 15:30 НЕК 1:1 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2021/2022)
20 тур
23 января, воскресенье 14:15 НЕК 1:4 Фейеноорд
7 тур
25 сентября, суббота 22:00 Фейеноорд 5:3 НЕК
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
20 тур
29 января, воскресенье 18:45 Фейеноорд 4:0 НЕК
9 тур
16 октября, воскресенье 15:30 НЕК 1:2 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
34 тур
8 мая, воскресенье 15:30 Фейеноорд 1:0 НЕК
17 тур
20 декабря, воскресенье 16:30 НЕК 3:1 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
23 тур
8 февраля, суббота 23:45 Фейеноорд 5:1 НЕК
6 тур
15 сентября, воскресенье 14:30 НЕК 3:3 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
25 тур
3 марта, воскресенье 15:30 НЕК 0:3 Фейеноорд
7 тур
29 сентября, суббота 21:45 Фейеноорд 5:1 НЕК
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
20 тур
5 февраля, воскресенье 17:30 НЕК 0:2 Фейеноорд
12 тур
5 ноября, суббота 23:45 Фейеноорд 0:1 НЕК
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
34 тур
15 мая, воскресенье 16:30 Фейеноорд 1:1 НЕК
7 тур
26 сентября, воскресенье 16:30 НЕК 3:0 Фейеноорд
Чемпионат Голландии (2009/2010)
29 тур
28 марта, воскресенье 14:30 НЕК 0:0 Фейеноорд
1 тур
2 августа, воскресенье 16:30 Фейеноорд 2:0 НЕК
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 25 17 7 1 56:23 +33 58
2. Аякс 25 16 7 2 70:25 +45 55
3. Алкмаар 25 16 5 4 51:28 +23 53
4. ПСВ 25 16 4 5 66:30 +36 52
5. Твенте 25 12 8 5 42:21 +21 44
6. Спарта Рот 25 12 7 6 39:27 +12 43
7. Утрехт 25 10 8 7 41:39 +2 38
8. РКС Ваалвейк 24 8 8 8 39:37 +2 32
9. НЕК 25 6 13 6 32:25 +7 31
10. Херенвен 25 8 7 10 29:36 -7 31
11. Фортуна Сд 25 8 5 12 31:44 -13 29
12. Гоу Эхед Иглс 24 6 8 10 34:43 -9 26
13. Витесс 25 5 8 12 29:45 -16 23
14. Волендам 25 6 5 14 29:55 -26 23
15. Эммен 25 4 9 12 23:43 -20 21
16. Экселсиор 25 6 2 17 21:60 -39 20
17. Гронинген 25 4 5 16 25:50 -25 17
18. Камбур 25 4 4 17 19:45 -26 16
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