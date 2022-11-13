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Фейеноорд - Экселсиор

13.11.2022, Воскресенье, 18:45 мск Голландия. Эредивизие, 14 тур Фейеноорд - Экселсиор
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
20 тур
3 февраля, воскресенье 14:15 Экселсиор 2:1 Фейеноорд
2 тур
19 августа, воскресенье 15:30 Фейеноорд 3:0 Экселсиор
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
29 тур
1 апреля, воскресенье 17:45 Фейеноорд 5:0 Экселсиор
2 тур
20 августа, воскресенье 13:30 Экселсиор 0:1 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
33 тур
7 мая, воскресенье 15:30 Экселсиор 3:0 Фейеноорд
4 тур
27 августа, суббота 20:45 Фейеноорд 4:1 Экселсиор
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
29 тур
2 апреля, суббота 21:45 Фейеноорд 3:0 Экселсиор
14 тур
28 ноября, суббота 21:45 Экселсиор 2:4 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
24 тур
22 февраля, воскресенье 18:45 Фейеноорд 3:2 Экселсиор
15 тур
6 декабря, суббота 20:30 Экселсиор 2:5 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
30 тур
14 апреля, суббота 21:45 Фейеноорд 3:0 Экселсиор
1 тур
5 августа, пятница 22:00 Экселсиор 0:2 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
18 тур
12 декабря, воскресенье 16:30 Фейеноорд 1:0 Экселсиор
2 тур
15 августа, воскресенье 14:30 Экселсиор 3:2 Фейеноорд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 25 17 7 1 56:23 +33 58
2. Аякс 25 16 7 2 70:25 +45 55
3. Алкмаар 25 16 5 4 51:28 +23 53
4. ПСВ 25 16 4 5 66:30 +36 52
5. Твенте 25 12 8 5 42:21 +21 44
6. Спарта Рот 25 12 7 6 39:27 +12 43
7. Утрехт 25 10 8 7 41:39 +2 38
8. РКС Ваалвейк 24 8 8 8 39:37 +2 32
9. НЕК 25 6 13 6 32:25 +7 31
10. Херенвен 25 8 7 10 29:36 -7 31
11. Фортуна Сд 25 8 5 12 31:44 -13 29
12. Гоу Эхед Иглс 24 6 8 10 34:43 -9 26
13. Витесс 25 5 8 12 29:45 -16 23
14. Волендам 25 6 5 14 29:55 -26 23
15. Эммен 25 4 9 12 23:43 -20 21
16. Экселсиор 25 6 2 17 21:60 -39 20
17. Гронинген 25 4 5 16 25:50 -25 17
18. Камбур 25 4 4 17 19:45 -26 16
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