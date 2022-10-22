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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Фортуна
Фейеноорд - Фортуна: обзор матча 22 октября 2022
Фейеноорд
22.10.2022, суббота, 17:30
Голландия. Эредивизие, 11 тур
1 : 1
Завершен
Фортуна
46'
Я. Дилросун
9'
И. Кордоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Фортуна
90'
+5
Желтая карточка
Б. Йылмаз
90'
+1
Замена
П. Глэдон
️️️️
М. Сентьенс
90'
+1
Замена
К. Бассетт
️️️️
О. Озякуп
Замена
Н. Науйокс
️️️️
Я. Дилросун
80'
Замена
И. Пайшао
️️️️
К. Тимбер
75'
68'
Замена
А. Ферати
️️️️
И. Кордоба
61'
Замена
Р. Вита
️️️️
У. Эмбалу
ГОЛ! 1:1!
Я. Дилросун
Пас отдал
К. Тимбер
46'
Замена
М. Лопес
️️️️
Я. Расмуссен
46'
Замена
П. Валемарк
️️️️
М. Хольмгрен-Педерсен
46'
Замена
Данило
️️️️
С. Хименес
46'
9'
ГОЛ! 0:1!
И. Кордоба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
18
Гернот Траунер
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
15
Огужан Озякуп
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
11
Умару Эмбалу
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
15
Маркос Лопес
ЛЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
27
Матс Виффер
ЦП
10
Ноа Науйокс
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
10
Патрик Валемарк
ПВ
90
Данило
ЦФ
Фортуна
21
Реми Вита
ЛЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
17
Коул Бассетт
ЦП
10
Арианит Ферати
ЦП
22
Том Хендрикс
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Бейлов
18
Траунер
14
Расмуссен
17
Ганцко
27
Хольмгрен-Педерсен
2
Гертрейда
23
Тимбер
6
Кекчю
24
Дилросун
17
Шиманьски
29
Хименес
4-3-1-2
1
Пандур
23
Наварро
12
Пинту
3
Гут
27
Кокс
15
Озякуп
21
Эрдоган
20
Сентьенс
14
Кордоба
11
Эмбалу
17
Йылмаз
14
Расмуссен
15
Лопес
15
Лопес
14
Расмуссен
24
Дилросун
10
Науйокс
10
Науйокс
24
Дилросун
23
Тимбер
14
Пайшао
14
Пайшао
23
Тимбер
27
Хольмгрен-Педерсен
10
Валемарк
10
Валемарк
27
Хольмгрен-Педерсен
29
Хименес
90
Данило
90
Данило
29
Хименес
11
Эмбалу
21
Вита
21
Вита
11
Эмбалу
15
Озякуп
17
Бассетт
17
Бассетт
15
Озякуп
14
Кордоба
10
Ферати
10
Ферати
14
Кордоба
20
Сентьенс
19
Глэдон
19
Глэдон
20
Сентьенс
Остались в запасе
Фейеноорд
Фортуна
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
27
Матс Виффер
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
4
Роел Янссен
ЦЗ
22
Том Хендрикс
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
27
Матс Виффер
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Остались в запасе
4
Роел Янссен
ЦЗ
22
Том Хендрикс
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Фейеноорд - Фортуна
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
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