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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Бавария
Кельн - Бавария: обзор матча 27 мая 2023
Кельн
27.05.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
1 : 2
Завершен
Бавария
81'
Д. Любичич (П)
8'
К. Коман
89'
Д. Мусиала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кельн - Бавария
Желтая карточка
Я. Тильманн
90'
89'
ГОЛ! 1:2!
Д. Мусиала
Пас отдал
С. Гнабри
85'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
Н. Мазрауи
85'
Замена
М. Тель
️️️️
Л. Горецка
Желтая карточка
Д. Любичич
82'
Замена
Т. Лемперле
️️️️
Л. Майна
82'
Замена
К. Педерсен
️️️️
Д. Любичич
82'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Любичич
81'
71'
Замена
Л. Горецка
️️️️
Р. Гравенберх
71'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
К. Коман
Замена
К. Шиндлер
️️️️
Ф. Кайнц
62'
62'
Замена
Ж. Канселу
️️️️
Т. Мюллер
Замена
Д. Хусейнбашич
️️️️
Б. Шмитц
62'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
Д. Зелке
62'
Желтая карточка
Б. Шмитц
24'
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Коман
Пас отдал
Л. Сане
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
21
Деян Любичич
ОП
5
Эрик Мартель
ОП
6
Эйе Скири
ОП
37
Линтон Майна
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Бавария
1
Янн Зоммер
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
10
Матиас Олесен
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
29
Ян Тильманн
ПВ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
11
Матис Тель
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-3-2-1
1
Швабе
14
Хектор
24
Хабот
4
Хюберс
22
Шмитц
21
Любичич
5
Мартель
6
Скири
11
Кайнц
37
Майна
9
Зелке
4-1-1-3-1
1
Зоммер
28
Павар
4
де Лигт
2
Упамекано
3
Мазрауи
6
Киммих
8
Гравенберх
7
Гнабри
10
Сане
21
Коман
13
Мюллер
21
Любичич
24
Педерсен
24
Педерсен
21
Любичич
11
Кайнц
19
Шиндлер
19
Шиндлер
11
Кайнц
22
Шмитц
23
Хусейнбашич
23
Хусейнбашич
22
Шмитц
9
Зелке
29
Тильманн
29
Тильманн
9
Зелке
37
Майна
19
Лемперле
19
Лемперле
37
Майна
13
Мюллер
2
Канселу
2
Канселу
13
Мюллер
8
Гравенберх
27
Горецка
27
Горецка
8
Гравенберх
3
Мазрауи
10
Мусиала
10
Мусиала
3
Мазрауи
Горецка
11
Тель
11
Тель
Горецка
21
Коман
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
21
Коман
Остались в запасе
Кельн
Бавария
1
Тимо Хорн
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Кельн - Бавария
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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