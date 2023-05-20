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Вердер - Кельн

20.05.2023, Суббота, 00:00 мск Германия. Бундеслига, 33 тур Вердер - Кельн
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Германия. Бундеслига (2022/2023)
16 тур
21 января, суббота 20:30 Кельн 7:1 Вердер
Германия. Бундеслига (2020/2021)
24 тур
7 марта, воскресенье 17:30 Кельн 1:1 Вердер
7 тур
6 ноября, пятница 22:30 Вердер 1:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2019/2020)
34 тур
27 июня, суббота 16:30 Вердер 6:1 Кельн
17 тур
21 декабря, суббота 17:30 Кельн 1:0 Вердер
Германия. Бундеслига (2017/2018)
26 тур
12 марта, понедельник 22:30 Вердер 3:1 Кельн
9 тур
22 октября, воскресенье 14:30 Кельн 0:0 Вердер
Германия. Бундеслига (2016/2017)
32 тур
5 мая, пятница 21:30 Кельн 4:3 Вердер
15 тур
17 декабря, суббота 17:30 Вердер 1:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2015/2016)
33 тур
7 мая, суббота 16:30 Кельн 0:0 Вердер
16 тур
12 декабря, суббота 17:30 Вердер 1:1 Кельн
Германия. Кубок (2015/2016)
1/16 финала
28 октября, среда 22:30 Вердер 1:0 Кельн
Германия. Бундеслига (2014/2015)
26 тур
21 марта, суббота 17:30 Кельн 1:1 Вердер
9 тур
24 октября, пятница 22:30 Вердер 0:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2011/2012)
29 тур
7 апреля, суббота 17:30 Кельн 1:1 Вердер
12 тур
5 ноября, суббота 18:30 Вердер 3:2 Кельн
Германия. Бундеслига (2010/2011)
19 тур
22 января, суббота 20:30 Кельн 3:0 Вердер
2 тур
28 августа, суббота 17:30 Вердер 4:2 Кельн
Германия. Бундеслига (2009/2010)
32 тур
24 апреля, суббота 20:30 Вердер 1:0 Кельн
15 тур
6 декабря, воскресенье 17:30 Кельн 0:0 Вердер
Германия. Бундеслига (2008/2009)
30 тур
3 мая, воскресенье 19:00 Кельн 1:0 Вердер
13 тур
16 ноября, воскресенье 19:00 Вердер 3:1 Кельн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 24 15 7 2 71:25 +46 52
2. Боруссия Д 24 16 2 6 49:30 +19 50
3. РБ Лейпциг 24 13 6 5 49:29 +20 45
4. Унион 24 13 6 5 36:28 +8 45
5. Фрайбург 24 13 6 5 37:33 +4 45
6. Айнтрахт Ф 24 11 7 6 46:34 +12 40
7. Майнц 24 10 6 8 39:35 +4 36
8. Вольфсбург 24 9 8 7 43:32 +11 35
9. Байер 24 10 4 10 43:39 +4 34
10. Боруссия М 24 8 6 10 38:42 -4 30
11. Вердер 24 9 3 12 37:46 -9 30
12. Кельн 24 6 9 9 32:38 -6 27
13. Аугсбург 24 8 3 13 31:44 -13 27
14. Бохум 24 7 1 16 26:56 -30 22
15. Герта 24 5 6 13 29:45 -16 21
16. Штутгарт 24 4 8 12 29:41 -12 20
17. Шальке-04 24 4 8 12 20:44 -24 20
18. Хоффенхайм 24 5 4 15 30:44 -14 19
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