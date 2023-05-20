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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Айнтрахт
Шальке-04 - Айнтрахт: обзор матча 20 мая 2023
Шальке-04
20.05.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
2 : 2
Завершен
Айнтрахт
1'
С. Теродде
85'
С. Полтер
21'
Д. Камада
59'
Тута
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шальке-04 - Айнтрахт
90'
+5
Желтая карточка
Тута
ГОЛ! 2:2!
С. Полтер
Пас отдал
Т. Мор
85'
84'
Замена
Р. Борре
️️️️
Р. Коло Муани
84'
Замена
Э. Эбимбе
️️️️
А. Бута
Замена
С. Полтер
️️️️
С. Теродде
77'
Замена
Т. Мор
️️️️
Р. Саласар
77'
73'
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
С. Роде
Замена
Д. Латца
️️️️
Т. Краусс
65'
60'
Замена
А. Кнауфф
️️️️
К. Ленц
59'
ГОЛ! 1:2!
Тута
Пас отдал
А. Туре
Замена
Д. Дрекслер
️️️️
Т. Скарке
55'
44'
Желтая карточка
Р. Коло Муани
Желтая карточка
М. Йенц
44'
Желтая карточка
С. Теродде
40'
Желтая карточка
Т. Краусс
39'
32'
Желтая карточка
А. Бута
21'
ГОЛ! 1:1!
Д. Камада
Пас отдал
Р. Коло Муани
6'
Желтая карточка
Д. Соу
ГОЛ! 1:0!
С. Теродде
Пас отдал
Р. Саласар
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Александер Шволов
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
5
Том Краусс
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
21
Тим Скарке
ПВ
19
Кенан Караман
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
27
Марио Гетце
АП
18
Даичи Камада
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
46
Данни Латца
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
24
Дарио Гебур
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
35
Йеспер Линдстрем
АП
10
Пакстен Ааронсон
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Шволов
27
Брюннер
4
ван ден Берг
4
Йенц
41
Матрисиани
33
Крал
5
Краусс
17
Саласар
21
Скарке
9
Теродде
19
Караман
3-2-2-2-1
1
Трапп
6
Туре
3
Тута
26
Н'Дика
20
Бута
3
Ленц
17
Роде
97
Соу
27
Гетце
18
Камада
9
Муани
5
Краусс
46
Латца
46
Латца
5
Краусс
21
Скарке
24
Дрекслер
24
Дрекслер
21
Скарке
17
Саласар
7
Мор
7
Мор
17
Саласар
9
Теродде
91
Полтер
91
Полтер
9
Теродде
17
Роде
35
Линдстрем
35
Линдстрем
17
Роде
3
Ленц
7
Кнауфф
7
Кнауфф
3
Ленц
20
Бута
29
Эбимбе
29
Эбимбе
20
Бута
9
Муани
19
Борре
19
Борре
9
Муани
Остались в запасе
Шальке-04
Айнтрахт
34
Михаэль Лангер
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
1
Диант Рамай
ВР
24
Дарио Гебур
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
10
Пакстен Ааронсон
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
34
Михаэль Лангер
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
24
Дарио Гебур
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
10
Пакстен Ааронсон
АП
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Шальке-04 - Айнтрахт
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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