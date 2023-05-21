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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Штутгарт
Майнц - Штутгарт: обзор матча 21 мая 2023
Майнц
21.05.2023, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 4
Завершен
Штутгарт
23'
М. Ингвартсен
41'
В. Эндо
64'
С. Гирасси
78'
К. Фюрих
90+1'
Т. Кулибали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - Штутгарт
Желтая карточка
Л. Ажорк
90'
+5
90'
+1
ГОЛ! 1:4!
Т. Кулибали
Пас отдал
К. Фюрих
86'
Замена
П. Штенцель
️️️️
Н. Нартей
86'
Замена
Г. Харагучи
️️️️
С. Гирасси
86'
Замена
Т. Кулибали
️️️️
Силас
Замена
Н. Вайпер
️️️️
Ш. Белл
86'
Замена
А. Мартин
️️️️
А. Каси
86'
78'
ГОЛ! 1:3!
К. Фюрих
Пас отдал
В. Эндо
Желтая карточка
Ш. Белл
75'
73'
Желтая карточка
В. Эндо
Замена
Л. Ажорк
️️️️
М. Ингвартсен
72'
71'
Замена
К. Мавропанос
️️️️
Д. Загаду
Замена
Л. Джэ Сон
️️️️
А. Баркок
66'
64'
ГОЛ! 1:2!
С. Гирасси
Пас отдал
К. Фюрих
63'
Замена
К. Фюрих
️️️️
Т. Томаш
Желтая карточка
Д. Кор
60'
41'
ГОЛ! 1:1!
В. Эндо
ГОЛ! 1:0!
М. Ингвартсен
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
28
Николас Нартей
ЦП
26
Силас
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
34
Лукас Лаукс
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
7
Ли Джэ Сон
АП
10
Брайан Груда
ПВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
78
Генки Харагучи
ЦП
20
Энцо Мийо
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
10
Крис Фюрих
ПВ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Дамен
19
Каси
6
Фернандес
16
Белл
21
Да Коста
18
Сташ
31
Кор
18
Баррейро
25
Баркок
9
Онисиво
7
Ингвартсен
3-3-1-1-2
1
Бредлов
23
Загаду
21
Ито
16
Каразор
4
Вагноман
3
Эндо
3
Антон
28
Нартей
26
Силас
9
Гирасси
8
Томаш
19
Каси
24
Мартин
24
Мартин
19
Каси
25
Баркок
7
Джэ Сон
7
Джэ Сон
25
Баркок
16
Белл
44
Вайпер
44
Вайпер
16
Белл
7
Ингвартсен
19
Ажорк
19
Ажорк
7
Ингвартсен
23
Загаду
15
Мавропанос
15
Мавропанос
23
Загаду
28
Нартей
15
Штенцель
15
Штенцель
28
Нартей
9
Гирасси
78
Харагучи
78
Харагучи
9
Гирасси
26
Силас
10
Кулибали
10
Кулибали
26
Силас
8
Томаш
10
Фюрих
10
Фюрих
8
Томаш
Остались в запасе
Майнц
Штутгарт
1
Лассе Рис
ВР
34
Лукас Лаукс
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
10
Брайан Груда
ПВ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
21
Флориан Мюллер
ВР
20
Энцо Мийо
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
34
Лукас Лаукс
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
10
Брайан Груда
ПВ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
20
Энцо Мийо
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Майнц - Штутгарт
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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