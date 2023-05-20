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Майнц - Штутгарт

20.05.2023, Суббота, 00:00 мск Германия. Бундеслига, 33 тур Майнц - Штутгарт
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Германия. Бундеслига (2022/2023)
16 тур
21 января, суббота 17:30 Штутгарт 1:1 Майнц
Германия. Бундеслига (2021/2022)
30 тур
16 апреля, суббота 16:30 Майнц 0:0 Штутгарт
13 тур
26 ноября, пятница 22:30 Штутгарт 2:1 Майнц
Германия. Бундеслига (2020/2021)
19 тур
29 января, пятница 22:30 Штутгарт 2:0 Майнц
2 тур
26 сентября, суббота 16:30 Майнц 1:4 Штутгарт
Германия. Бундеслига (2018/2019)
18 тур
19 января, суббота 17:30 Штутгарт 2:3 Майнц
1 тур
26 августа, воскресенье 16:30 Майнц 1:0 Штутгарт
Германия. Бундеслига (2017/2018)
19 тур
20 января, суббота 17:30 Майнц 3:2 Штутгарт
2 тур
26 августа, суббота 16:30 Штутгарт 1:0 Майнц
Германия. Кубок (2017/2018)
1/8 финала
19 декабря, вторник 20:30 Майнц 3:1 Штутгарт
Германия. Бундеслига (2015/2016)
33 тур
7 мая, суббота 16:30 Штутгарт 1:3 Майнц
16 тур
11 декабря, пятница 22:30 Майнц 0:0 Штутгарт
Германия. Бундеслига (2014/2015)
32 тур
9 мая, суббота 19:30 Штутгарт 2:0 Майнц
15 тур
13 декабря, суббота 20:30 Майнц 1:1 Штутгарт
Германия. Бундеслига (2013/2014)
18 тур
25 января, суббота 18:30 Штутгарт 1:2 Майнц
1 тур
11 августа, воскресенье 17:30 Майнц 3:2 Штутгарт
Германия. Бундеслига (2012/2013)
34 тур
18 мая, суббота 17:30 Штутгарт 2:2 Майнц
17 тур
15 декабря, суббота 18:30 Майнц 3:1 Штутгарт
Германия. Бундеслига (2011/2012)
29 тур
7 апреля, суббота 17:30 Штутгарт 4:1 Майнц
12 тур
4 ноября, пятница 23:30 Майнц 3:1 Штутгарт
Германия. Бундеслига (2010/2011)
18 тур
15 января, суббота 17:30 Штутгарт 1:0 Майнц
1 тур
22 августа, воскресенье 17:30 Майнц 2:0 Штутгарт
Германия. Бундеслига (2009/2010)
33 тур
1 мая, суббота 17:30 Штутгарт 2:2 Майнц
16 тур
13 декабря, воскресенье 17:30 Майнц 1:1 Штутгарт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 24 15 7 2 71:25 +46 52
2. Боруссия Д 24 16 2 6 49:30 +19 50
3. РБ Лейпциг 24 13 6 5 49:29 +20 45
4. Унион 24 13 6 5 36:28 +8 45
5. Фрайбург 24 13 6 5 37:33 +4 45
6. Айнтрахт Ф 24 11 7 6 46:34 +12 40
7. Майнц 24 10 6 8 39:35 +4 36
8. Вольфсбург 24 9 8 7 43:32 +11 35
9. Байер 24 10 4 10 43:39 +4 34
10. Боруссия М 24 8 6 10 38:42 -4 30
11. Вердер 24 9 3 12 37:46 -9 30
12. Кельн 24 6 9 9 32:38 -6 27
13. Аугсбург 24 8 3 13 31:44 -13 27
14. Бохум 24 7 1 16 26:56 -30 22
15. Герта 24 5 6 13 29:45 -16 21
16. Штутгарт 24 4 8 12 29:41 -12 20
17. Шальке-04 24 4 8 12 20:44 -24 20
18. Хоффенхайм 24 5 4 15 30:44 -14 19
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